Het nachtleven zit al bijna 2 jaar dicht. Je denkt er misschien niet bij na, maar het nachtleven is meer dan drinken en dansen op muziek. "Onderdrukte identiteiten krijgen een kans", zegt muzieksocioloog Julian Schaap.

Vanavond wordt een protestactie van met name Amsterdamse nachtclubs aangekondigd. De clubs in het hele land willen op 12 februari open. Hoe de protestactie er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Plek die er overdag niet is

Het leven na middernacht is belangrijk, zegt muzieksocioloog Julian Schaap, verboden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "In de nacht gebeuren ontzettend veel dingen die in het dagprogramma geen aandacht krijgen." Veel mensen denken volgens Schaap bij 'nachtleven' aan uitgaan, en dat impliceert dat je weggaat van het normale leven. Een manier om uit de dagelijkse gang van zaken te stappen, waar je kan doen wat je wil, waar je je identiteit kan uiten.

"Het nachtleven biedt hele groepen mensen een plek die ze overdag niet kunnen vinden", zegt Schaap. Ook is het nachtleven volgens Schaap belangrijk voor het vinden van vriendschappen en liefdes. "Ik zou dolgraag onderzoek willen doen naar hoeveel eerste zoenen 's nachts en overdag hebben plaatsgevonden. Ik denk dat het overgrote deel in de nacht is geweest."

Vriendengroep uit nachtleven

Ook bijna alle vrienden van nachtprogrammeur Lévi Smulders van poppodium en club De Helling in Utrecht komen uit het nachtleven. "Ik denk voor zo'n 90 procent", zegt hij. "Dat staat nu helemaal stil. Ik zie mensen om mij heen die nu helemaal geïsoleerd leven."

Er is veel te weinig aandacht voor de nacht, zegt Smulders. "We zijn het langst dicht van alle sectoren. Er is ons perspectief beloofd, maar het gebeurt maar niet. Ik ben nu voor het eerst echt boos. We worden steeds weer teleurgesteld. Als het over een maand is, prima, maar geef ons perspectief."

Bron: EenVandaag Lévi Smulders

Muziek verbindt

Naast dat je vrienden ontmoet, bestaat het nachtleven natuurlijk ook uit muziek. 'Muziek verbindt' is een vaak gehoorde uitdrukking, maar dat gaat volgens Schaap, die de relatie tussen muziek, welzijn en ongelijkheid onderzoekt, verder dan alleen emotioneel geraakt worden.

"Uit onderzoek blijkt dat baby's synchroniseren met de hartslag van hun moeder. Mensen hebben de natuurlijke neiging om te synchroniseren met elkaar op ritmes. We maken dan het stofje oxytocine aan, waardoor we meer open gaan staan voor andere mensen en nieuwe ervaringen." Muziek helpt dus ook echt bij het verbinden met mensen. Iets dat 's nachts met muziek dus heel makkelijk gaat.

De waarde van uitgaan inzien

Ook ziet Schaap dat mensen de collectieve, sociale extase waarderen in het nachtleven. "Het idee dat je jezelf verliest in een groep mensen, dat je je focust op een artiest, waardoor je een soort bruis ervaart."

Staat het nachtleven onvoldoende op de politieke agenda nu de nachthoreca nog steeds gesloten is? Schaap denkt dat het ook vooral te maken heeft met het dat veel mensen niet meer zoveel uitgaan als hun jeugd voorbij is, en er dan ook niet meer zo de waarde van inzien.