Bijna een half jaar waren ze dicht: theaters, musea en bioscopen. Vandaag mogen ze voor het eerst weer open. Toch betekent dat niet dat we al massaal los durven te gaan, denkt filosoof Welmoed Vlieger: "De angst zit er goed in."

Het is een dag waar veel mensen reikhalzend naartoe hebben geleefd, de dag waarop Nederland echt weer van het slot af kan. Ook filosoof en publicist Welmoed Vlieger constateert dat er 'een grote stap' wordt gemaakt. "Dit is echt een omslagpunt. We kunnen weer van alles gaan doen. Je voelt het ook echt aan de stemming in het land. We hebben weer zin om plannen te gaan maken."

Een enorme dreun gehad

Toch bespeurt de filosoof ook enige aarzeling in ons enthousiasme. Dat heeft volgens haar alles te maken met de langdurige crisis waar we in hebben gezeten. "We hebben echt een enorme dreun gehad als samenleving, een klap van formaat die ook nog eens lang heeft geduurd. Daar zijn we nog van aan het bijkomen."

Bovendien is er nog veel onzekerheid over de toekomst waar mensen zich zorgen over maken volgens Vlieger. En dat drukt de feestvreugde. "We zijn nog erg op onze hoede. Er heerst angst of er nieuwe varianten van het virus kunnen opduiken, waarmee we misschien weer terug bij af zijn. Vergeet ook niet dat we vorige zomer redelijk ontspannen hebben kunnen doorbrengen en daarna weer in een harde lockdown zijn terechtgekomen. Er zit dus nog behoorlijk wat argwaan in ons."

Meer spanningen

Naast vreugde en blijdschap over onze herwonnen vrijheid, waarschuwt ze ook voor een 'toenemende polarisatie' tussen verschillende groepen in de samenleving die anders tegen de regels aankijken.

"Die kloof wordt steeds groter. Je hebt een groep die zich nog echt aan de voorschriften wil houden, die steeds kleiner wordt. En een omvangrijker deel van de Nederlanders die er 'helemaal klaar mee is'. Dit kan echt tot flinke botsingen gaan leiden."

Nieuwe fase

Maar de Vlieger ziet de toekomst vooral met vertrouwen tegemoet en denkt dat we nu echt een nieuwe fase van de crisis ingaan. "Premier Rutte sprak echt van een einde van de lockdown."

"Uiteraard blijven de basisregels nog steeds gelden, maar hij geeft hiermee wel een signaal af dat we weer langzaam terug kunnen naar ons normale manier van leven. En daar zijn we met z'n allen, mezelf incluis ook echt aan toe."