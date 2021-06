"Help nou effe mee", verzocht Rutte aan Nederland tijdens de laatste persconferentie. Er mag de komende tijd meer, als we ons aan de basisregels houden. Maar dat doet lang niet iedereen. En het zijn niet de gevaccineerden bij wie het misgaat.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel over het gedrag, nu de versoepelingen elkaar snel opvolgen. Van alle ondervraagden houdt nog maar de helft voldoende afstand tot familie buiten het huishouden. 61 procent doet dat bij vrienden.

Contrast tussen jong en oud

Opvallend is het grote verschil in sociaal gedrag tussen jong en oud. Zo houden acht op de tien 65-plussers, die grotendeels al zijn gevaccineerd, afstand tot hun vrienden. Slechts 37 procent van de jonge mensen zegt dat te doen. Ook houden jongeren flink minder (36 procent) afstand tot hun familie buiten het huishouden dan 65-plussers (65 procent).

De ziekenhuisopnames die snel dalen en de daarop volgende versoepelingen zijn een grote factor voor de lossere houding. En ook omdat de maatregelen er al anderhalf jaar zijn, gaat het minder goed met het naleven van die regels. "Het hangt af van anderen. Ze zijn vaak ook laks, dan ga ik daarin (soms per ongeluk) mee", zegt een jonge ondervraagde. Naast het gebrek aan afstand tussen bekenden zien veel mensen meer mensen dan zou mogen. Zowel binnen als buiten spreekt ongeveer de helft met meer dan twee mensen af.

Testen en thuiswerken

Verder noemde Mark Rutte afgelopen vrijdag het laten testen bij verkoudheidsklachten als belangrijke basisregel. Maar ook dat doet lang niet iedereen meer: 55 procent. De rest doet dat niet (30 procent) of weet het niet (14 procent). Ruim een derde (36 procent) van de mensen die thuis kunnen werken, gaan al minstens een paar keer per week naar kantoor.

Wel geven grote meerderheden anderen nog geen hand (83 procent) en wast men zijn handen nog altijd goed (78 procent). En hoewel niet iedereen zich laat testen bij verkoudheid, blijft driekwart (73 procent) wel thuis bij klachten.

Gedrag na vaccinatie

Toch wordt er onder de streep minder noodzaak gevoeld om de coronaregels na te leven. In januari, toen de ziekenhuizen nog flink onder druk stonden, hield 84 procent zich in algemene zin aan de voorschriften. Nu doet 66 procent dat nog.

Onder volledig gevaccineerden is dat cijfer opvallend genoeg nog altijd hoog. Driekwart (76 procent) van hen zegt de regels over het algemeen streng na te leven. Van de mensen die nog van plan zijn zich te laten inenten zegt een minderheid (39 procent) de regels nog te handhaven als ze volledig gevaccineerd zijn. 57 procent is dan van plan de regels overboord te gooien. Van de jongeren zegt 70 procent dat te doen als hun beurt is geweest.