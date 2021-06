Wat doen vaccinatie en de daling van de coronacijfers met ons gedrag? En wat willen we echt niet meer terug van voor corona? Voor antropoloog Ginny Mooy is het antwoord duidelijk: "Ik hoop echt dat we anders met ziek zijn omgaan."

"Voor corona kreeg je bij wijze van spreken een schouderklopje als je snipverkouden of met koorts naar je werk ging", zegt Ginny Mooy, antropoloog en lid van het Red Team. Dat team geeft onafhankelijk advies over de aanpak van corona.

'Moet er niet aan denken dat het terugkomt'

"Je was pas echt een goede werknemer als je zo naar je werk ging", zegt Mooy. Ze moet er niet aan denken dat die houding weer terug komt. "Een van de problematische dingen in Nederland vond ik - en vele gedragswetenschappers met mij - de omgang met ziek zijn. Ik hoop echt dat dat verandert."

Volgens haar is nu hét moment om iets te doen aan onze mindset voor de toekomst. "En die mindset moet volgens mij worden dat het niet goed is om een besmettelijke ziekte door te geven."

Bron: EenVandaag Ginny Mooy

Twitter-draadje

En ze is hoopvol. Vorige week nog plaatste ze een bericht op Twitter, waarin ze haar volgers vroeg wat ze écht niet meer terug hoeven na corona. Zelf gaf ze als voorzet vliegtuigherrie. "Ik kreeg opvallend veel reacties en juist ook over het niet meer willen doorgeven van ziekte."

Eén volger schrijft letterlijk: "In je hand hoesten en niezen, waarom was er een pandemie nodig om dat niet meer te doen?" En: "Naar je werk gaan als je ziek bent, hoezo vond men dat acceptabel?"

Je jarige moeder moet het ook accepteren

Volgens Ginny Mooy is nu het moment gekomen om het hierover te hebben. "Gedrag verandert heel langzaam, en oud gedrag komt snel terug. Maar het verandert het beste als het uit jezelf komt."

Of we ons ook aan de coronaregels blijven houden, zoals afstand houden en geen handen schudden, moeten we daarom volgens haar afwachten. "Zeker als het van buitenaf is opgelegd leer je dat gedrag snel weer af, wat natuurlijk voor die coronaregels geldt. Maar het liefst zou je een cultuuromslag zien, waarbij de werkgever en je jarige moeder ook straks accepteren dat je vanwege een verkoudheid niet komt."