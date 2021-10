Voor het eerst sinds begin juli stijgen de zorgen over corona. Door de stijgende coronacijfers zijn mensen bang voor het najaar en neemt de steun voor overheidsingrijpen toe. Ruim vier op de tien wil zelfs de anderhalvemetermaatregel terug.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel. 54 procent van de ondervraagden geeft daarin aan zorgen te hebben over het coronavirus, een stuk meer dan een maand geleden (41 procent).

'Nieuwe coronagolf rampzalig'

Deze groep ziet het aantal besmettingen met en ziekenhuisopnames door corona toenemen en het aantal gevaccineerden stagneren. Dit maakt dat ze vrezen voor het koude najaar: acht op de tien (81 procent) denken dat de situatie de komende maanden slechter zal worden.

Ondervraagden zijn vooral bezorgd over het uitstel van operaties en de aanhoudende druk op het zorgpersoneel. En die zorgen zijn niet onterecht, zegt een ziekenhuismedewerker zelf in het onderzoek: "Er zijn veel ic- en anesthesiemedewerkers weggegaan of uitgevallen. De druk op ons is enorm vanwege de inhaalzorg. Een nieuwe coronagolf in combinatie met een griepgolf erbij zou echt rampzalig zijn."

Toch weer nieuwe maatregelen

Met de huidige cijfers zwelt de discussie aan om toch weer strengere maatregelen te nemen. 60 procent verwacht dat de overheid in het najaar nieuwe maatregelen moet nemen die voor iedereen gelden.

Een kleine meerderheid (56 procent) heeft er begrip voor als het kabinet dat zou doen. Opvallend is dat het begrip onder gevaccineerden relatief hoog is (65 procent). Ongevaccineerden, die volgens RIVM-cijfers een grotere kans hebben om in het ziekenhuis te belanden, tonen juist geen begrip voor nieuwe maatregelen waar zij zich aan moeten houden. Slechts 16 procent vindt dat acceptabel.

'Afstand had zo zijn voordelen'

Met het loslaten van de anderhalve meter kwam een einde aan een van de meest ingrijpende maatregelen uit de coronacrisis. Toch neemt het draagvlak voor dat kabinetsbesluit eerder af dan toe. Een maand geleden steunde 58 procent het loslaten van de maatregel, nu staat 46 procent daar achter.

43 procent vindt zelfs dat het kabinet het advies nu weer moet invoeren: "Liever dit terug dan weer visitebeperkingen of een avondklok. Ik kom er nu eigenlijk achter dat afstand zo zijn voordelen had."

Niet iedereen ziet het zitten

Een iets grotere groep ziet een terugkeer juist niet zitten. Een flink deel van deze groep zou nooit meer afstand houden tot familie of vrienden, wat het kabinet ook adviseert.

Vooral onder jongeren is de weerstand groot: "Ik ga echt geen afstand meer houden tot vrienden en familie. Afgelopen weekend drie dagen op ADE gestaan, lang leve het normale normaal!"