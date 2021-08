Als komende herfst weer meer mensen op de ic terechtkomen vanwege corona, kan dat voor grote problemen zorgen. Er is namelijk een groot tekort aan ic-verpleegkundigen en de druk is hoog. "Ik kan dit niet tot mijn 65e volhouden."

Op sommige intensive care-afdelingen is zelfs minder personeel beschikbaar dan vorig jaar, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Bij verschillende grote ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar meer verpleegkundigen vertrokken dan er bij kwamen, schrijft de krant.

Minder bedden beschikbaar

Het gevolg is dat er minder ic-bedden beschikbaar zijn. Dat zou weleens voor grote problemen kunnen zorgen met de besmettelijke deltavariant die nog altijd rondgaat. Vooral mensen die niet gevaccineerd zijn, zullen daar (ernstig) ziek van worden.

"We hebben simpelweg niet genoeg personeel om alle afdelingen open te houden, er is namelijk ook een speciale covid-afdeling bij gekomen", zegt Andrea Esmeijer, verpleegkundige op de ic van het Amsterdam UMC. 32 ic-bedden worden momenteel niet benut in het ziekenhuis. "Terwijl patiënten daar heel graag gebruik van willen maken."

Vierdubbel zoveel werk

"Ik ben dit vak ingegaan om specialistische, intensieve zorg te kunnen bieden", zegt Esmeijer. Maar volgens haar wordt de zorg een stuk minder specialistisch als de werkdruk erg hoog is. "Normaal zorg je voor één à twee patiënten tegelijk, drie zou al moeilijk worden, maar nu zijn het er vaak vier per verpleegkundige. Vierdubbel zoveel werk."

De personeelstekorten in het ziekenhuis waren al nijpend en toen walste er ook nog eens een pandemie overheen. "Het verzuim is nu ineens nog véél hoger, omdat de druk zo hoog is en personeel het niet aan kan", zegt ze. "Zij stoppen ermee. En dat vind ik heel erg."

'Niet tot mijn 65e'

"Door dit personeelstekort sta ik verder van patiënten vandaan", vertelt de verpleegkundige. "En dan ben je bang dat je iets mist. Dat iets je door de vingers glipt, waardoor uiteindelijk ook de patiënt door de vingers glipt."

Esmeijer maakt zich zorgen over de toekomst van verpleegkundigen. "Waardering is er bijna niet." En volgens haar wordt niet ingezien hoe hard er in de gangen van het ziekenhuis gelopen wordt. "Je vraagt je af hoe serieus we genomen worden. Ik ga dit zo niet tot mijn 65e kunnen doen."

Verslaggever Harm van Atteveld ging in gesprek met Andrea Esmeijer

Probleem speelt al langer

Het is niet nieuw dat er een tekort is aan personeel op ic's, zegt Michiel van Erp van beroepsvereniging voor zorgprofessionals NU'91. "Maar de pandemie heeft wel erger gemaakt. Een deel van het personeel is afgehaakt na deze zware tijd, de motivatie is weg."

Volgens Van Erp is er veel mis. "De instroom van nieuwe ic-verpleegkundigen is niet op orde en de politiek gaat daar slecht mee om. Er wordt óver het zorgpersoneel gesproken in plaats van mét hen. We missen waardering, ook financieel. Dat moet echt anders."

Grote zorgen

NU'91 presenteerde vlak voor het politieke reces een herstelplan. Daarin staat dat er eerst goed gekeken moet worden naar het huidige personeelsbestand. "Die mensen in hun kracht zetten, hen rust geven, ondersteunen. Alleen dan blijven ze in de zorg", zegt Van Erp.

Ondertussen is de herfst in aantocht en houdt ic-verpleegkundige Andrea Esmeijer haar hart vast. "Ik denk dat we ons ontzettend uit de naad moeten gaan werken. Opnieuw. Straks komen er nog meer patiënten bij, maar hebben we het personeel niet en kunnen we die mensen niet helpen. Ik maak me grote zorgen."