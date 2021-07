De hoge besmettingscijfers kunnen er de komende periode volgens het RIVM voor zorgen dat er zo'n 150 tot 600 ic-bedden worden bezet. En dat terwijl ziekenhuismedewerkers een rustige zomer hadden verwacht. "Ik maak me absoluut zorgen."

Dave Tjan is ic-arts en medisch leider acute zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hij maakt zich zorgen over de komende tijd. "We zitten nu in de zomerperiode, iedereen heeft meer dan een jaar keihard gewerkt en zelfs vakanties overgeslagen. Als die toename de komende weken echt doorzet, zitten we gigantisch vast."

'Toch niet wéér?'

"Het aantal besmettingen is erg zorgelijk. Eind juni ging het zo goed, maar dat is helemaal voorbij. We hebben onze voorsprong verloren." Momenteel is het nog rustig op de intensive care-afdeling van het Gelderse ziekenhuis. "Maar de angst is er, en die speelt ook bij mij, wat er de komende weken gaat gebeuren."

Tjan en zijn collega's zijn teleurgesteld. "Ik als professional en als mens baal hier ongelofelijk van. We dachten ook: 'jeetje toch niet wéér?.' We dachten dat we na een jaar keihard werken rust kregen, maar we moeten weer aan de bak. We zullen dat doen als het nodig is, maar vinden het wel heel erg."

Bron: Ernst-Jan Brouwer Intensivist Dave Tjan

Achterstanden inhalen

In de zomer is er in het ziekenhuis sowieso minder mankracht door vakanties. "Als het straks echt te veel wordt moet je wederom je personeel om extra inzet vragen, misschien moeten mensen wel terugkomen van vakantie of kunnen ze helemaal niet gaan. Daar maak ik me zorgen over."

Het ziekenhuis was net bezig om de achterstanden in de zorg in te halen. "We dachten in juni: 'nu kunnen we eindelijk weer de zorg oppakken die is blijven liggen'. Dat is ook heel belangrijke zorg. Sommige patiënten hebben lang moeten wachten met alle gevolgen van dien."

'Hoop dat het beheersbaar blijft'

Volgens Tjan is het belangrijk dat de hele maatschappij, burgers en overheid, voorzichtig zijn met wat ze de komende tijd doen. "Een groot deel van het land vroeg om versoepelingen en daar werd op geacteerd. Je ziet hoe moeilijk het is om dit van te voren te voorspellen, zeker als mensen zich niet meer houden aan de overgebleven maatregelen.

Tjan heeft zelf pas in september vakantie en hoopt dat het door kan gaan. "Ik kan me niet voorstellen dat de bezetting niet toe gaat nemen, maar ik hoop dat het beheersbaar blijft voor de ziekenhuizen in Nederland."