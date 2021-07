Er is inderdaad te snel versoepeld, concludeerde demissionair premier Rutte maandag. Tijdens het debat van vandaag moet duidelijk worden wat die excuses betekenen, zegt oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Wim Schellekens.

Begin deze week gingen Mark Rutte en Hugo de Jonge door het stof vanwege de persconferentie van afgelopen vrijdag, waarin de verscherpte coronamaatregelen werden aangekondigd. "Sorry", klonk er.

Terug van reces

In de persconferentie is te weinig gereflecteerd op de koerswijziging en ze hebben een inschattingsfout gemaakt door eind juni de meeste maatregelen te laten varen. Rutte en De Jonge geven toe dat het geen goede persconferentie was.

De Tweede Kamer keert vandaag terug van reces om hierover verder te praten. Daarnaast zal er worden gesproken over de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen. Het kabinet moet zich daarover verantwoorden tegenover de Kamer.

Hoge besmettingscijfers

"Het belangrijkste is dat de hoge besmettingscijfers worden besproken. Hoe krijgen we die cijfers weer omlaag?" zegt oud-hoofdinspecteur Wim Schellekens.

Schellekens pleit ervoor dat het kabinet ophoudt met het sturen op ziekenhuisopnames. "Dan ben je altijd te laat", zegt hij. Hij zou liever zien dat er beleid wordt gemaakt op basis van het aantal covid-besmettingen. "Sturen op het aantal besmettingen voorkomt ziekte, doden, long covid, beschermt de zorg, het onderwijs, de bedrijven, de economie en maatschappelijke ontwrichting."

Bekijk ook video Verontwaardiging om persconferentie, terwijl coronabesmettingen razendsnel oplopen

Serieus over excuses

Maar naast die besmettingscijfers, zullen dus ook de excuses van Rutte en De Jonge aandacht krijgen. Hoe geloofwaardig zijn zij nog? "De vraag van vandaag is zeker wat hun excuses betekenen. 'Sorry' zeggen heeft alleen zin als als ze duidelijk zijn waarover ze excuses maken", zegt de oud-hoofdinspecteur van Volksgezondheid Schellekens.

Hij hoopt dat de premier en coronaminister vandaag uitleggen wat er verkeerd is gegaan, de consequenties aanvaarden en beloven het beter te doen, dit serieus nemen. Alleen dan heeft het zin om excuses te maken, zegt hij. "Je kunt niet meteen weer door. Als ze niet helder zijn over wat ze verkeerd hebben gedaan, dan heeft dat politieke consequenties."

Principiële discussie

Schellekens is bang dat de principiële discussie over de strategie niet gevoerd zal worden, terwijl dat wel nodig is nu de crisis voor de tweede keer zo uit de hand is gelopen.

"Zo'n discussie is noodzakelijk. Alleen Rutte en de Jonge zullen bang zijn voor politiek gezichtsverlies. De strategie veranderen vraagt nu om moedig leiderschap."