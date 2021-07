In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam zijn alle ic-bedden op dit moment bezet vanwege de razendsnelle verspreiding van het RS-virus. Operaties worden uitgesteld en het zorgpersoneel heeft het opnieuw erg druk.

Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus onder kinderen. Bij baby's of jonge kinderen kan het overslaan op de lagere luchtwegen en een gevaarlijke longontsteking veroorzaken. 3 weken geleden dook het virus voor het eerst op in de regio Rotterdam. Sindsdien gaat het hard. Inmiddels zijn er in verschillende regio's veel besmettingen. Waaronder Amsterdam, Nijmegen en Utrecht.

Capaciteit beperkt

Voor het Emma Kinderziekenhuis betekent de verspreiding van het virus in de praktijk dat er nu opnieuw veel operaties en zorg moet worden uitgesteld. "We varen scherp aan de wind", zegt hoofd van het ziekenhuis Hans van Goudoever.

De capaciteit is beperkt doordat veel zorgpersoneel juist de afgelopen maanden hard heeft gewerkt op verschillende corona-afdelingen door het hele land. Juist nu zijn veel van hen even vrij.

Verspreid via luchtdeeltjes

Het probleem zit 'm dus vooral in het aantal beschikbare verpleegkundigen, zegt Van Goudoever. Die is nu te veel uit balans vanwege de toestroom van patiënten.

Het RS-virus kan zich makkelijk via luchtdeeltjes verspreiden door hoesten en niezen. Gemiddeld wordt ongeveer één op de honderd baby's met een RS-virusinfectie opgenomen in het ziekenhuis, waarvan vervolgens één op de tien beademingsondersteuning op de intensive care nodig heeft.

Volle afdelingen

De kinderen - vooral jonge baby's - komen bij het Emma Kinderziekenhuis terecht als ze in de perifere ziekenhuizen niet geholpen kunnen worden omdat daar geen ademhalingsapparatuur is, vertelt verpleegkundig teamleider van de kinder intensive care Marthe Sorel.

"Wij helpen de kinderen om minder benauwd te worden. Gelukkig kunnen ze redelijk snel herstellen van dit virus." En dat is maar goed ook, want de ic van het Amsterdamse kinderziekenhuis ligt vol. Als het ene kind vertrekt, wordt het andere alweer binnengebracht. Er is zelfs niet voor iedereen plek. "Net als tijdens corona onderhouden we nauw contact met de andere ic-afdelingen voor kinderen in Nederland. Het kan zijn dat een kind naar een ziekenhuis in een andere regio moet."

Virus in slaapstand

Of dit een uitzonderlijke situatie is? Elk jaar is er wel een piek, maar die is dan 's winters in plaats van 's zomers, zegt Sorel.

Daar is een vrij simpele verklaring voor. "Door de lockdown en alle maatregelen rondom corona hebben deze virussen als het ware in een slaapstand gezeten, nu er weer meer contacten is tussen mensen ruiken die virussen hun kans."

Bron: EenVandaag Teamleider Marthe Sorel

Golf voorspelbaar

Jojanneke van Summeren is als epidemioloog verbonden aan het Nivel onderzoeksinstituut en doet specifiek onderzoek naar het RS-virus. Volgens haar is goed te voorspellen hoe de infectiegolf zich verder zal ontwikkelen in Nederland, door te kijken naar andere landen.

"Wat je nu ziet, is dat sinds de COVID-19 pandemie in eigenlijk alle landen wereldwijd besmettingen met het RS-virus zijn gedaald, zegt Van Summeren. "In Europa is er de afgelopen winter alleen een RS-virus epidemie vastgesteld in Frankrijk, IJsland en België. Daar waren de scholen niet gesloten. En in die landen was de uitbraak ook nog steeds later dan normaal, 4 weken later in IJsland, 12 weken in Frankrijk."

Invloed coronamaatregelen

"En dan zien we in bijvoorbeeld Australië en Zuid-Afrika, die een seizoen voorlopen, dat toen corona daar in maart begon er een beetje activiteit was. Maar door de maatregelen omtrent corona is die activiteit vrijwel direct weer gestopt. Toen de winter daar rond september voorbij was, begon daar het RS-virus opnieuw te circuleren en werd er een epidemie vastgesteld.

Volgens de epidemioloog is de verwachting voor Nederland dan ook dat op korte termijn de stijging van het aantal besmettingen weer iets zal afnemen vanwege de start van de zomervakantie, maar dat daarna het RS-virus lange tijd blijft circuleren.