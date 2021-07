Alweer geen Nijmeegse Vierdaagse: het is voor wandelliefhebbers een grote teleurstelling. Maar het betekent niet dat er niet gelopen wordt. Vooral wandelaars voor goede doelen bekijken het positief en hebben alternatieven bedacht.

Normaal gesproken zouden er vandaag zo'n 45.000 wandelaars starten aan The Walk of the World, zoals het grote wandelevenement ook wel wordt genoemd. De deelnemers in 2019 hadden 77 verschillende nationaliteiten. Door het massale en internationale karakter van het evenement werd in februari al besloten dat het ook dit jaar niet door kon gaan. Er kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden en op die manier kan de Vierdaagse niet op een veilige manier worden georganiseerd.

Alternatieve Vierdaagse

Maar dat betekent niet dat de wandelaars stilzitten. Dat blijkt wel uit de inschrijvingen voor de Alternatieve 4daagse, die de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) en Stichting DE 4DAAGSE samen voor de tweede keer organiseren.

Bijna de helft van de wandelaars vinden letterlijk hun wegen naar het alternatief en gaan er de komende dagen tóch op uit. "We willen mensen in beweging brengen en een alternatief bieden voor de echte Vierdaagse. Er zijn nu rond de 20.000 aanmeldingen", vertelt Paul Sanders, directeur van de KWBN. De wandelaars kunnen zowel lange als korte afstanden lopen.

Uitstellen geen optie

Sportieve vriendinnen Mariska Eijsberg en Anita Kramer waren vorig jaar volop aan het trainen zodat de Nijmeegse Vierdaagse eindelijk van hun bucketlist kon. Toen ze hoorden dat de 104de editie werd afgelast, baalden ze ontzettend.

Nog een jaar uitstellen is voor de vriendinnen geen optie. Mariska heeft een aantal jaar geleden namelijk kanker gehad die voortkwam uit een auto-immuunziekte, waar ze nog elke dag de gevolgen van ondervindt. Ze weet daarom niet zeker of ze volgend jaar nog gezond genoeg is om deel te nemen aan het wandelevenement.

Het gaf urgentie, vertelt wandelvriend Pieter Bree: "We moesten het dit jaar oppakken, ondanks dat het niet doorging bleven we positief en bedachten we samen onze eigen alternatieve route."

Meer dan een bucketlistdingetje

Vanaf vandaag lopen de vriendinnen samen met Pieter Bree, Jeanine Luijt, Jeroen Schinkel en Ron Schinkel in totaal 160 kilometer van Nijmegen naar Rotterdam onder de naam 'Never walk alone'. Inmiddels doen ze het niet meer alleen voor hun bucketlist. "Het balletje ging rollen en het werd steeds groter en leuker. We besloten om te lopen voor de Stichting van het Kind."

Deze stichting geeft kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een betere kans op een goede toekomst, door middel van bijvoorbeeld sportieve projecten in heel het land met als doel dat deze kinderen later een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. "Het is dus letterlijk: 'Never walk alone.'"

'Moeten onszelf op de been houden'

Het is wel anders dan de Nijmeegse Vierdaagse, vertelt Pieter. "We hebben geen Via Gladiola-sfeer zoals in Nijmegen, dus we moeten onszelf op de been houden." Zonder een stap in Nijmegen te hebben gezet had de groep al ruim 3000 euro opgehaald. "Ons uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk geld op te halen, naast het uitlopen van de Vierdaagse uiteraard."

Aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen. Ze hebben heel veel gewandeld, pannenkoeken gegeten en vooral veel lol gehad. "We hebben zo'n 500 kilometer in de benen zitten tijdens onze trainingen de afgelopen 4 á 5 maanden."Of ze volgend jaar mee willen doen aan de échte Nijmeegse Vierdaagse? "Die vraag kunnen we over vier dagen pas beantwoorden", lacht Pieter.