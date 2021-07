Uit nieuw Amerikaans onderzoek zou blijken dat het Janssen-vaccin veel minder effectief is tegen de deltavariant van het coronavirus. De laatste weken werden veel jongeren geprikt met dit vaccin. Zij reageren verbolgen.

In Nederland zijn nu ruim 750.000 mensen met Janssen geprikt. Dat zijn voornamelijk jongeren, die dachten na één prik de discotheek weer in te kunnen en goed beschermt te zijn. Inmiddels zijn de nachtclubs en discotheken dicht en nu blijkt het vaccin ook nog eens minder goed dan gedacht te beschermen, zeggen onderzoekers in New York.

Antistoffen pakken het virus niet goed aan

"Ze hebben gekeken naar bloedmonsters van mensen die gevaccineerd zijn met Janssen en hebben die blootgesteld aan het virus om te onderzoeken wat er dan gebeurt. De antistoffen in het bloed blijken er nu niet goed in te slagen het virus aan te pakken," vertelt wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van De Volkskrant.

En dus lijken mensen na een Janssen-vaccinatie nog steeds makkelijk besmet te kunnen raken, vertelt hij: "De deltavariant kan de antistoffen echt onder de voet lopen in het begin."

'Ik ben er helemaal klaar voor'

Dat heeft Keulemans ook van dichtbij zien gebeuren: "Mijn zoon heeft vier weken geleden het Janssen vaccin gehad en is daarna gaan stappen. Bij de studentenvereniging is hij besmet geraakt, waardoor hij nu niet op vakantie kan."

Dat geldt ook voor de 20-jarige Rick Pasker, die bij thuiskomst na zijn vakantie in Mallorca positief testte: "Ik had het totaal niet verwacht, want ik had helemaal geen klachten. Dat was wel even schrikken. Maar ik heb geen spijt van het Janssen-vaccin. Wie zegt dat mensen met Pfizer helemaal geen corona meer kunnen krijgen?"

'Niet nog een prik'

Maar er zijn ook jongeren die wel balen van hun Janssen-vaccin: "Ik heb er nu spijt van, omdat de effectiviteit niet goed is en ik nu waarschijnlijk alsnog een tweede prik moet. Ik heb Janssen genomen om uit te kunnen gaan, maar dat kan nu ook al niet meer. Ik voel me wel een beetje genaaid door de overheid", vertelt er een.

Een ander is er helemaal klaar mee, vooral als ze daarom nog een prik moet halen. "Ik ben niet een risicogroep. Ik heb mondkapjes gedragen, ik heb me laten vaccineren, ik heb alles gedaan: voor mij geen tweede prik meer."

Reactie Janssen

Toch is er ook goed nieuws te melden over het Janssen-vaccin: "De vaccins lijken nog steeds goed te beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames. Dus ook met Janssen ben je veel beter beschermd tegen corona dan zonder vaccin," zegt Maarten Keulemans.

Volgens ontwikkelaar Janssen Vaccines zijn de conclusies van het onderzoek veel te voorbarig. Hoofd vaccinontwikkeling Hanneke Schuiteman van Janssen: "Het onderzoek heeft alleen gekeken naar antistoffen in het bloed, maar niet naar andere componenten van het immuunsysteem die door het vaccin worden aangezet. Bovendien zagen we bij de bèta variant zelfs nog minder antistoffen in het bloed, maar ook bij die variant was de bescherming tegen het virus onverminderd hoog."