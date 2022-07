Dinsdag begint voor het eerst sinds de coronapandemie weer de Nijmeegse Vierdaagse. Maar op die dag worden temperaturen tot wel 40 graden verwacht. De lopers houden ondanks de hitte goede moed, blijkt op de deelnemerscamping.

Zondag wordt beslist over mogelijke scenario's. Start de Vierdaagse op dinsdag misschien eerder? Worden de afstanden korter? Of wordt de dag afgelast en wordt het een Nijmeegse Driedaagse? Alle opties liggen nog op tafel.

Afgelast

Ondanks de hitte zijn de lopers er klaar voor. Op een pop-up camping in Nijmegen bereiden de deelnemers zich voor op een extreem hete editie van de Vierdaagse.

Een vrouwelijke deelneemster was er in 2006 al bij. Ook toen was er sprake van een hittegolf. Ze is bang dat de dinsdag wordt afgelast. "Ik twijfel. Je wil natuurlijk niet dat er weer mensen dood neervallen."

'We hebben getraind en we willen'

Verstandig is het eigenlijk niet, beaamt ze, 40 kilometer lopen bij tropische temperaturen. "Maar ons hoofd staat op lopen."

"We moeten zelf wijzer zijn, maar we hebben getraind en we willen", zegt ze vastbesloten. "Ik doe een hoed op en leg een natte lap in mijn nek. Veel eten en drinken, iets meer rusten, dan komen we een heel eind."

Valkuil

Door corona ging de Vierdaagse de afgelopen twee jaar niet door. "Iedereen wil zo graag", zegt een man op de camping. "Dat is ook meteen de valkuil voor iedereen."

Ondertussen loopt hij zijn compressiesokken, die de doorbloeding stimuleren, in. "Ik denk dat het heel zwaar zal worden, maar het wordt een mooi feest. Als je genoeg rust neemt, kan je vast heel ver komen."

'Dat was ook heet'

"Misschien halen we het wel, misschien halen we het niet", is een andere deelnemer op de camping nuchter. Hij is van plan komende dinsdag aan zijn zeventiende Vierdaagse te beginnen.

"Ik heb in de ijzer gewerkt. Altijd lassen en slijpen, dat was ook heet. Ik ben het dus wel gewend", benadrukt hij.

Goed slapen

Maar dat werk doet hij sinds 2018 niet meer. Toch kijkt hij reikhalzend uit naar de mars.

Hoe kijkt hij aan tegen de hoge temperaturen? "Goed slapen, dan moet het goed komen", zegt hij vol goede moed.