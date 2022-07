In 2006 liep hij de Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst, Steven de Jel. Die editie werd na een dag afgelast vanwege de hitte. Dit jaar dacht hij: laat ik het weer eens proberen. Wat gebeurt er? Weer hitte. "Maar ik heb 'm in 16 jaar nu wel uitgelopen."

"Het is wel heel ver hoor", verzucht Steven als hij net over de finish is. "Ik ben behoorlijk kapot gegaan op het eind." Gisteren kreeg hij tijdens de klimmetjes op de Zevenheuvelenweg last van zijn scheenspier en die speelde vandaag weer op. "Maar ik ben behoorlijk op tijd binnen. Dus ik heb het netjes gedaan."

Gewoon grappig

Steven is 41 en woont in Utrecht. Maar geboren werd hij in Nijmegen. Toch had hij tot 2006 nog nooit de Vierdaagse gelopen. Dat jaar moest het gebeuren, maar we weten allemaal nog hoe dat afliep. Op de eerste dag kwamen er veel wandelaars in problemen door de hitte. Twee overleden er zelfs. Die editie bleef bij die ene dag.

"Het is wel heel bizar. In 16 jaar heb ik dus nu een hele gelopen. Ik vind het gewoon grappig. En ik vraag me af: had ik het gered vier dagen achter elkaar? Ik weet het niet. Dag drie is sowieso zwaar. En misschien had ik na de eerste twee dagen wel hetzelfde gezeten als dit jaar."

Tegenaan gehikt

De grote vraag is natuurlijk waarom je 15 jaar wacht als de eerste keer zo'n deceptie was. "Ik weet eigenlijk niet waarom ik zo lang heb gewacht. De eerste keer was het wel heel zwaar. Ik heb toen ook te lang pauze genomen tussendoor. En ik besefte dat je er echt voor moet trainen. Een paar keer 30, 40 en 50 kilometer, dat kost tijd."

Hij hikte er dus een beetje tegenaan. Daarnaast verhuisde hij in 2010 naar Utrecht en vindt hij de Vierdaagsefeesten eigenlijk minstens zo leuk. "En allebei kan niet." De laatste jaren begon hij wat meer te wandelen en begon het toch te kriebelen. Eigenlijk wilde hij in 2020 weer meelopen, maar die ging vanwege corona niet door.

Bron: Eigen foto Steven onderweg tijdens de laatste dag

Heel erg van de regels

Dit jaar was er een nieuwe kans. Maar toen de start dichterbij kwam, begonnen ook de zorgen te groeien over de weersverwachting. "Ik dacht: het zou toch wat zijn als 'ie afgelast wordt." Het bleef bij een dag. Op eigen initiatief toch lopen om maar aan de vier dagen te komen, heeft hij niet overwogen: "Ik ben heel erg van de regels. Als aangeraden wordt niet te lopen, dan vind ik ook dat ik het maar niet moet doen."

Hij vindt het een terechte beslissing om de editie van dit jaar in te korten: "16 jaar geleden heb ik gelopen, nu was het nog heter dan toen. Je wil niet dat het doorgaat en dat er dan iets gebeurt. Dat mensen achteraf zeggen: zie je wel, het was niet verantwoord. Ik heb daar veel begrip voor. En een extra dag Vierdaagsefeesten was ook leuk."

High fives van kinderen

Het raakte hem toen hij vandaag aan het einde over de Sint Annastraat liep. "Als Nijmegenaar ben ik altijd wel betrokken geweest bij de Vierdaagse. Lopers aanmoedigen om 4 uur bij de start, kijken met vrienden bij de intocht. Maar nu aan de andere kant als loper, raakt het me. Vooral de saamhorigheid na een periode van afstandelijkheid tijdens corona."

Het meest onder de indruk is hij van de mensen langs de route, vooral in de dorpen. "Ze geven je van alles. Vandaag kreeg ik nog een pannenkoek met aardbeien erin: hier alsjeblieft. En je wil niet weten hoeveel high fives ik van kinderen heb gekregen. Je wordt meegenomen, dat is geweldig. Het helpt enorm."

Bron: Eigen foto Een aanmoediging voor Steven op het parcours

Op karakter uitlopen

Steven is opgelucht dat het voorbij is en was blij toen hij over de finish kwam. "50 kilometer is echt ver. Op een gegeven moment gaan de lopers die 40 kilometer doen links of rechtsaf en moet je voor de 50 nog een extra lus van 10 kilometer. Dat zijn de wat stillere stukken. Echt pittig."

En dan heeft hij er nog wel behoorlijk voor getraind, al was dat misschien toch nog te weinig: "In een training heb ik wel eens een keer 46 kilometer gelopen, alleen nooit een paar dagen achter elkaar zoals nu. Nooit 150 kilometer. Maar je kunt het dus op karakter uitlopen. Dat heb ik gewoon gedaan."

Stiekem jeukt het

Je moet er een beetje gek voor zijn, zegt hij. Zijn vrienden zeggen ook: dat doe je toch niet voor je lol? Maar zelf vindt hij het niet gek. Hij houdt van wandelen. Ook al heeft hij nu officieel alle dagen van de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, zij het met een tussenpoos van 16 jaar, steekt het toch nog een beetje.

"In mijn hoofd wil ik het eigenlijk hierbij laten. Maar stiekem jeukt het ook. Misschien volgend jaar weer en dan wel vier dagen. Al ben ik bang dat het dan weer afgelast wordt. Omdat ik dit jaar heb uitgelopen, ben ik volgend jaar sowieso ingeloot. Het is fiftyfifty nu. De Vierdaagse is fantastisch, maar ik moet dan nog harder trainen. Ik wil nog fitter zijn, om er meer van te kunnen genieten. En ik weet niet of ik daar tijd voor heb."