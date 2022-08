De hitte zorgt voor veel problemen in Nederland, zoals droogte en watertekort. En die droogte heeft ook nog eens invloed op de omvang van onze stikstofproblemen. Planten krijgen het er namelijk niet makkelijker op.

Planten produceren door stikstof meer bladeren en minder wortels. Met minder wortels nemen ze water minder goed op, waardoor veel droogte ervoor zorgt dat planten kunnen afsterven. Hoe dat precies zit, leggen twee experts uit.

Klimaatverandering

Ecoloog en stikstofdeskundige Bart Smeets van Econu heeft een hele tijd geleden een onderzoek gedaan naar de invloed van klimaatverandering op de stikstofkringloop in het oppervlaktewater: het water in rivieren, meren, vijvers, kanalen en sloten. Dan keek hij bijvoorbeeld naar hogere temperaturen, drogere zomers en extremer weer.

Eén van de conclusies was toen dat er een groter risico is op algenbloei en vermesting in het oppervlaktewater. Het is volgens Smeets lastig om deze conclusie dan ook meteen te trekken voor de situatie op het land, maar hij kan zich voorstellen dat het zo werkt.

Verzuring van de bodem

Emeritus hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie Frank Berendse bevestigt dat het stikstofprobleem groter wordt door de huidige droge en warme omstandigheden. Dat heeft te maken met verzuring van de bodem.

"Daardoor wordt de wortelgroei van de planten sterk geremd, en kan zelfs een deel van het wortelstelsel afsterven", legt hij uit. "Door een hogere stikstofbeschikbaarheid neemt de hoeveelheid bladeren van planten toe, terwijl het aantal wortels afneemt. En dat betekent dat planten veel meer moeten verdampen met veel minder wortels."

Minder water

Vooral in droge omstandigheden zal dat voor planten problemen opleveren, legt Berendse uit.

"Dat betekent dat planten veel minder water op kunnen nemen en op die manier grote problemen krijgen met heel droge omstandigheden."