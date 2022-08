Voorman Bart Kemp van actiegroep Agractie heeft weinig hoop dat hij nog met het kabinet aan tafel gaat om uit de stikstofcrisis te komen. Hij heeft telefonisch contact met premier Rutte, maar die gaat niet op de eisen van Agractie in.

Boerenvakbond LTO werd vorige week door Mark Rutte gebeld met het verzoek om wél om tafel te gaan. Daardoor ontstond wrijving in het boerenkamp. Samen met zeven andere organisaties is gisteravond besloten dat LTO morgen een verkennend gesprek gaat houden om te kijken of het vertrouwen kan worden hersteld. De uitkomsten worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd, lieten de organisaties gisteravond weten.

'Geen keiharde eisen'

Volgens Kemp, die een vlog bijhoudt over de gesprekken op YouTube, is er geen sprake van een dictaat van de kant van de boeren. "We hebben geen keiharde eisen, ze zijn niet in beton gegoten. Maar het kabinet biedt boeren zo geen enkele kans. Het proces is opgebouwd met schijt aan de boeren."

Kemp stuurde eerder deze week een brief naar het kabinet met punten waarop Agractie verandering wil in de stikstofaanpak. Zo moet de stikstofnorm uit de wet, boeren die geen natuurvergunning hebben moeten snel worden gelegaliseerd en er mogen geen boeren gedwongen worden uitgekocht. Het kabinet moet met toezeggingen op deze punten komen, anders wil de boerenactiegroep niet praten.

Bekijk ook Weghalen of laten hangen? Zo denken mensen over de omgekeerde Nederlandse vlag

Ook kritiek op Remkes

De boeren hebben ook geen vertrouwen in Johan Remkes, de oud-VVD-politicus die de gesprekken leidt. Remkes stond aan de wieg van de stikstofwet met zijn rapporten over de aanpak van de stikstofcrisis.

Nadat de Raad van State in 2019 het stikstofbeleid van het kabinet van tafel had geveegd, werd Remkes gevraagd een plan van aanpak te maken. Daarom is hij volgens de boeren niet onafhankelijk. Zelf hebben ze oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf naar voren geschoven, hij was ook lid van de commissie-Remkes. Maar Rutte blijft bij de keuze voor Remkes.

Bellen met Rutte

Intussen is er telefonisch contact tussen premier Mark Rutte en de Agractie-voorman. Gistermorgen belde hij nog met Rutte. Maar toezeggingen kwamen er niet. "Rutte en Remkes hebben gezegd dat het gesprek zonder taboes zou zijn, maar daar bedoelen ze mee dat ze geen enkele toezegging doen. Ik heb Rutte gezegd dat ik dit met mijn achterban moet bespreken", zegt Kemp.

"En vanochtend had ik opnieuw contact met hem. Ik heb hem meegedeeld dat wij met lege handen niet het vertrouwen van de boeren hebben om in gesprek kunnen gaan. Het kabinet moet met een toezegging komen. Daar gaat Rutte nu over nadenken en ruggespraak houden met het kabinet."

Boerenacties

Het overleg tussen boerenorganisaties en het kabinet onder leiding van Remkes gaat morgen wel door. Het overleg is opgezet na protesten in het hele land tegen het stikstofbeleid. Op een grote bijeenkomst in Stroe zei Agractie-voorman Kemp dat de Staat der Nederlanden in oorlog is met de boerenrepubliek. Volgens Kemp zullen boeren ontploffen als het kabinet nu niet over de brug komt. "De bal ligt bij het kabinet."

Behalve LTO zitten morgen negen andere organisaties aan tafel. Het gaat onder meer om Biohuis, Caring Farmers, LTO, Bionext, Boerennatuur en Stichting Demeter. Van het kabinet zijn premier Rutte, stikstofminister Van der Wal, landbouwminister Staghouwer en minister Harbers aanwezig. Harbers gaat over de waterkwaliteit en mest.