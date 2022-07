"Ik loop als een zonnetje", zegt ze met een grote glimlach op dag twee van de Nijmeegse Vierdaagse. Wie had dat drie jaar geleden kunnen denken? Toen zat Marlika Migchielsen in Moskou voor een stamceltransplantatie om haar ziekte MS te stoppen.

"Ik geniet van elke seconde. Het is dubbel en dwars genieten met een hoofdletter G", zegt Marlika (33) die aan haar negende Vierdaagse bezig is. "Het lijkt wel alsof ik 'm voor de eerste keer loop, omdat ik toch andere dingen zie. Ik ben me veel meer bewust van de kleine dingen op de route."

Heft in eigen hand

In januari 2019 kreeg Marlika te horen dat ze een agressieve vorm van multiple sclerose (MS) had, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Haar neuroloog kwam met een optie voor medicijnen die de ziekte mogelijk zouden remmen.

Via via hoorde ze over allerlei succesverhalen van patiënten die naar het buitenland waren gegaan voor een stamceltransplantatie bij MS. Marlika besloot het heft in eigen hand te nemen en ging in de zomer van 2019 naar Moskou.

Voeten aangetast door de chemo

EenVandaag sprak Marlika voor, tijdens en na de behandeling in Moskou en telkens sprak ze dezelfde wens uit: "Ik wil de Nijmeegse Vierdaagse nog zeker twee keer lopen." En die wens lijkt in vervulling te gaan.

Dat ze de Vierdaagse weer loopt, is echt opmerkelijk. "Mijn voeten waren helemaal aangetast door de chemo. Dat is ook een risico van zo'n stamcelbehandeling. Ik dacht: 'dat wordt wat'. Maar ja, ik smeer ze in en het gaat echt heel goed."

'Rollercoaster'

Uiteraard denkt ze vaak terug aan haar reis naar Moskou. "Het is echt wel een pittige reis geweest en een rollercoaster." Ze denkt dat ze ook wel een beetje geluk heeft gehad gezien de timing van haar ziekte. "Nu reis je niet zo gemakkelijk meer af naar Moskou. Eerst door corona, nu door de oorlog. Ik heb dat wel kunnen doen en ik hoop dat andere mensen dat ook nog kunnen doen."

Al zegt ze er meteen bij dat ze liever ziet dat de behandeling in Nederland wordt aangeboden bij MS. "Het mooiste zou zijn mensen die reis niet hoeven te maken, maar dat ze hier ook in het bijzijn van hun vrienden en hun naasten behandeld kunnen worden."

Neurologen toch overtuigd?

Nederlandse neurologen waren altijd erg terughoudend over stamceltransplantatie bij MS. Tegelijkertijd zagen ze veel patiënten afreizen naar landen als Rusland, Mexico en Zweden. Twee maanden geleden zei de Nederlandse Vereniging voor Neurologie toch wel overtuigd te zijn van de effectiviteit van een stamceltransplantatie bij MS in selecte gevallen.

Momenteel is Zorginstituut Nederland bezig met een onderzoek waarin wordt bekeken of patiënten met een agressieve vorm van MS baat kunnen hebben bij een stamceltransplantatie.

Met gestrekt been

Ook Marlika's neuroloog lijkt om, vertelt ze. "Mijn neuroloog in het Maasstad Ziekenhuis ziet hoe goed het met me gaat. En er zijn toch wel steeds meer neurologen die over stamcelbehandeling nadenken en over de vraag of het hier moet worden aangeboden."

"En dan vooral voor mensen die net als ik vroeg in de ziekte zitten en bij wie de ziekte heel heftig is. Dat was het bij mij ook. En dan moet je hem gelijk met een gestrekt been aanpakken, zoals mijn neuroloog zei."