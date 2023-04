Transavia heeft vandaag verschillende Nederlandse vluchten uit Spanje en Portugal gecanceld, met gestrande reizigers tot gevolg. En de komende dagen worden er meer annuleringen verwacht. Wat gaat er mis bij de vliegmaatschappij? "Maakt een slechte beurt."

Zo eindigt voor veel reizigers de meivakantie iets anders dan ze hadden gepland. Of ze komen niet op hun vakantiebestemming aan, of ze kunnen juist niet terug naar huis. Waarom neemt Transavia deze ingrijpende beslissing?

10.000 reizigers omgeboekt

Volgens luchtvaartjournalist Yteke de Jong van De Telegraaf komen de annuleringen van Transavia onder andere door een tekort aan vliegtuigen. "Zij huren voor het zomerseizoen altijd 5 extra toestellen. Maar 3 van die 5 toestellen staan nog steeds aan de grond in verband met problemen met de registratie, dus het papierwerk. En er zijn wat technische problemen, waardoor er een toestel is uitgevallen."

Daarom moet de maatschappij op het laatste moment vluchten schrappen. "Transavia maakt hier gewoon een hele slechte beurt. Vorig jaar hadden de reizigers grote problemen in verband met de chaos op Schiphol. Nu zou het dan eindelijk goed zijn en nu heeft Transavia zelf de boel niet voor elkaar. De afgelopen weken hebben ze al 10.000 reizigers moeten omboeken. En nu hebben ze het last minute nog niet voor elkaar."

Vloot niet op orde

De geschrapte vluchten van vandaag komen door een kapot vliegtuig, weet De Jong. "Dus die staat nu in een hangaar om gerepareerd te worden en ze wachten nog op onderdelen van Boeing. En daardoor komen ze vandaag gewoon een toestel tekort."

De belangrijkste taak van een vliegmaatschappij is mensen van A naar B brengen en dat verloopt volgens haar niet helemaal volgens plan. "Er zijn natuurlijk altijd onvoorziene omstandigheden. Er kan een vulkaan uitbarsten, er kan een staking zijn. Maar je vloot, die moet je toch echt wel op orde hebben en dat is nu niet het geval. Dus als er iets misgaat, dan sta je met je rug tegen de muur."

Grote imagoschade

En dat kost veel geld, zegt de luchtvaartjournalist. "Dit kost Transavia echt tienduizenden euro's. Want voor al die mensen moet vervangend vervoer gezocht worden. En als mensen dat zelf geregeld hebben, dan moet Transavia dat vergoeden."

Bovendien loopt de vliegmaatschappij door de geannuleerde vluchten en gestrande passagiers natuurlijk ook grote imageschade op. "Al met al is dit natuurlijk niet echt beste reclame voor Transavia", stelt De Jong vast.

Klantenservice opgehangen

Ook de vlucht van Sander Klaassen werd op het laatste moment geannuleerd. Hij was op vakantie in Valencia en wilde online inchecken, toen hij ineens een sms'je van Transavia kreeg met de boodschap dat zijn vlucht was geannuleerd.

"Ik heb vervolgens geprobeerd om de klantenservice te bellen", vertelt de vakantieganger. "Maar na een uur in de wacht heb ik besloten om de verbinding te verbreken, de kosten liepen behoorlijk in de papieren. En ik had geen vertrouwen dat ik ze nog te pakken ging krijgen."

Dag van vakantie gemist

Hij zocht daarom naar een andere vlucht en vond bij een andere maatschappij een goedkoop vliegticket. Zo kon hij toch nog naar huis, alleen wel bijna een volledige dag eerder dan gepland. "We zouden om 19.30 uur terugvliegen, maar onze nieuwe vlucht ging al om 6.00 uur. Dus dat was jammer."

Sander landde vanmorgen op Eindhoven Airport, het vliegtuig vanuit Valencia zat helemaal vol met Nederlanders. "Ik heb met niemand gesproken, maar ik denk dat daar wel wat mensen in zaten die net als wij een geannuleerde vlucht hadden."

Zelf achter compensatie aan

Waar hebben reizigers als Sander eigenlijk recht op als een vlucht ineens wordt geannuleerd? "In dit geval heeft de reiziger recht op 250 euro compensatie als het om een Europese bestemming gaat. Dus daar kan men zich nog aan vastklampen", zegt luchtvaartjournalist De Jong.

Maar het levert wel gedoe op, zegt ze. Je moet namelijk zelf achter je geld aan: "Het kan soms maanden duren voordat duidelijk is hoeveel je terugkrijgt. Dus al met al is het gewoon een hele onprettige situatie voor deze mensen die op vakantie wilden gaan of net een leuk weekend gehad hebben."

Ook problemen in zomer?

Transavia zegt het te betreuren dat ze reizigers deze meivakantie moet teleurstellen. Het is op dit moment nog niet zeker hoeveel vluchten er geschrapt zullen worden. De vliegmaatschappij benadrukt dat er druk gezocht wordt naar alternatieven en dat getroffen reizigers gecompenseerd zullen worden.

Over de aankomende zomerperiode is er ook nog veel onduidelijkheid. Volgens het bedrijf is het 'lastig te zeggen wanneer de problemen opgelost zullen zijn'. "We werken hier keihard aan en hopen dat deze uitdagingen snel tot het verleden zullen behoren."