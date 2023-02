Vanwege de hoge inflatie eist het bagagepersoneel op Schiphol opnieuw een hoger salaris. De afhandelingsbedrijven zeggen een nieuwe loonsverhoging niet te kunnen betalen en wijzen naar de luchtvaartmaatschappijen: "Bij ons is de koek op."

Het bagagepersoneel op Schiphol is al langer ontevreden over de arbeidsvoorwaarden. Ze vinden dat ze te weinig loon krijgen en dat de werkomstandigheden te zwaar zijn.

Nieuw looneis van bagagepersoneel

In april vorig jaar mondde die onvrede uit in een wilde staking: het personeel van de afhandelingsbedrijven legde onaangekondigd het werk neer. Het leidde tot een chaos op de luchthaven en tientallen vluchten moesten geschrapt worden.

De afhandelingsbedrijven maakten afgelopen zomer nieuwe loonafspraken de vakbonden, maar in de maanden daarna liep de inflatie steeds hoger op. Daarom wil het bagagepersoneel opnieuw een loonsverhoging om de gestegen prijzen te compenseren.

'Bij ons is de koek op'

Schiphol en de vliegmaatschappijen wijzen daarvoor naar de afhandelingsbedrijven, maar die hielden zich tot dusver stil. De Werkgeversvereniging Passagiers- en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL) reageert bij EenVandaag nu voor het eerst op de nieuwe looneisen.

De boodschap van de afhandelingsbedrijven aan het bagagepersoneel: er is geen financiële ruimte voor een loonsverhoging. "Bij ons is de koek op", vertelt WPBL-voorzitter Edwin van der Linden.

Hoger salaris toch mogelijk?

Volgens hem kan de sector een extra loonsverhoging niet zelf dragen. "Loonstijging kost enorm veel geld kosten en de marges zijn heel klein. Er is 10, 20 jaar gestuurd op kostenverlaging", legt hij uit.

De WPBL legt de bal bij Schiphol een de vliegmaatschappijen. Een hoger salaris voor het bagagepersoneel is wél mogelijk als ook zij financieel bijdragen aan een loonstijging, stelt Van der Linden.

Geld lenen van Schiphol

Schiphol sprak vorige week de wens uit dat de arbeidsvoorwaarden van het bagagepersoneel verbeterd worden. De luchthaven bood daarom aan om de afhandelingsbedrijven 10 miljoen euro te lenen om de lonen te kunnen verhogen.

Maar dat is geen oplossing, vindt de sector. "Hierin zien wij geen heil: een lening is niet gratis en moet uiteindelijk worden terugbetaald. Dat is op geen enkele manier een oplossing", zegt Van der Linden.

'Toeslag op vliegtickets'

"Misschien moet een andere partij over de brug komen", vervolgt hij, waarmee hij doelt op de vliegmaatschappijen. Die zouden volgens hem bijvoorbeeld een passenger fee moeten overwegen.

"De kosten om de salarisverhoging te versnellen en te vergroten zijn ongeveer 20 miljoen euro per jaar", aldus Van der Linden. Een toeslag op vliegtickets van enkele euro's kan dat bekostigen, denkt hij: "Het kan als de luchtvaarmaatschappijen hiermee akkoord gaan"

'Een beetje merkwaardig'

Voorzitter Marnix Fruitema van de branchevereniging van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (BARIN) laat in een reactie daarop weten dat de vliegmaatschappijen zo'n toeslag voor passagiers 'zeker niet overwegen'.

"Dit is iets tussen de afhandelingsmaatschappijen en de bonden", vindt hij. "Het zou toch een beetje merkwaardig zijn als de luchtvaartmaatschappijen een loonsverhoging van de afhandelaren gaat financieren."

Chaos op de luchthaven

En wat als er uiteindelijk geen loonsverhoging komt? Veel vakantiegangers zullen de situatie op Schiphol van vorig jaar nog goed kunnen herinneren: toen verliepen de meivakantie en de zomerperiode chaotisch door grote personeelstekorten bij de bagageafhandeling en de beveiliging.

Momenteel worden er nieuwe krachten aangetrokken bij de bagageafhandeling. Vakbond FNV beklaagt zich erover dat nieuw, onervaren personeel amper wordt ingewerkt. Ook zouden bagagemedewerkers juist vertrekken, bijvoorbeeld daar distributiecentra.

Zorgen om zomerbezetting

Van der Linden kan niet zeggen of er dit jaar wel voldoende bezetting zal zijn bij de bagageafhandeling. "In onze sector hebben wij - net als elke sector - last van de krapte op de arbeidsmarkt."

"Over het algemeen is de bezetting deze wintermaanden behoorlijk op orde. Maar voor de mei- en zomervakantie is het mogelijk dat er tekorten ontstaan", zegt de WPBL-voorzitter. "We hebben nog wel zorg naar de zomer."