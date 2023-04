Nachtvluchten zijn binnenkort verleden tijd bij Schiphol. De luchthaven gaat ermee stoppen vanwege geluidsoverlast. Volgens Transavia zouden 1,5 miljoen Nederlanders daardoor niet meer op vakantie kunnen. Maar dat ligt een stuk genuanceerder.

"Vliegen wordt onbereikbaar voor de onderwijzer, de verpleger en de politieagent. Straks kan je alleen nog op vliegvakantie als je rijk bent", zei topman Marcel de Nooijer van Transavia erover tegen het AD.

Nachtslot

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft vertelt dat het 'nachtslot' dat Schiphol wil invoeren, betekent dat er tussen middernacht en 5 uur 's ochtends geen vliegtuigen mogen opstijgen en landen. Tussen 5 uur en 6 uur mogen er wel weer vluchten landen, maar nog niet opstijgen.

Twee soorten vluchten zullen daar iets van merken: vrachtvluchten, die ook gedeeltelijk 's nachts plaatsvinden en passagiersvluchten, waarmee mensen op vakantie gaan.

Meer betalen voor je vlucht

Hoeveel mensen daadwerkelijk iets zullen merken van het schrappen van de nachtvluchten vindt Melkert lastig te zeggen, "maar je praat toch al snel over enkele honderdduizenden mensen die op een ander tijdstip moeten vliegen en waarschijnlijk meer voor hun vlucht moeten betalen, of helemaal niet meer kunnen vliegen."

De nachtvluchten die worden geschrapt kunnen niet zomaar naar de middag worden verplaatst, vertelt luchtvaarteconoom Eric Pels van de VU Amsterdam. Daar is de capaciteit van de luchthaven niet groot genoeg voor. "De slotcoördinator bepaalt welke maatschappij welk slot krijgt, als er geen sloten meer beschikbaar zijn overdag kan er ook niet extra gevlogen worden."

Ander vliegveld, auto of de trein

Volgens luchtvaartmaatschappij Corendon wordt met het schrappen van de nachtvluchten een vliegticket vanaf Schiphol 15 tot 25 euro duurder per retourvlucht. De vraag is of daardoor echt minder mensen gaan vliegen. Luchtvaarteconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Floris de Haan, deed daar onderzoek naar in het kader van de tickettaks die eerder dit jaar werd ingevoerd.

"We kijken dan naar de zogenoemde 'elasticiteit' van vliegreizigers, dus hoe flexibel mensen zijn qua reistijden. Zakelijke reizigers die ver weg vliegen zijn nauwelijks elastisch en worden dus niet beïnvloed door prijsstijgingen."

Juist meer vliegen

"Voor vakantiereizigers geldt dat wel, zij zullen hun gedrag er wel op aanpassen en wellicht een andere luchthaven opzoeken waar de prijzen lager liggen", vertelt De Haan. Of ze gaan met de auto of trein op vakantie.

Toch kiezen - ook als de prijzen stijgen - nog altijd veel mensen voor het vliegtuig, zegt luchtvaartdeskundige Melkert: "Als je kijkt naar alle voorspellingen gaan wij als wereldburgers zelfs meer vliegen. Tenzij je de kosten echt heel erg opvoert, maar dan moet je echt aan honderden euro's denken, niet aan een paar tientjes."

Voordelen

Of het dus inderdaad zo is dat 1,5 miljoen Nederlanders niet meer op vakantie zullen gaan door het schrappen van nachtvluchten, zoals Transavia beweert? Nee, daar zijn de experts het over eens. In de toekomst gaan we zelfs meer vliegen.

En het schrappen van de nachtvluchten levert ook voordelen op, vertelt luchtvaarteconoom Pels: "De omwonenden van Schiphol hebben er natuurlijk wel baat bij qua geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof en andere broeikasgassen. Daarnaast heeft het ook impact op de werknemers, die niet nu nog dag en nacht blootgesteld aan fijnstoffen en dat zal dus minder worden."