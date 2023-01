Passagiers moeten deze zomer weer volop en zonder chaos vanaf Schiphol kunnen vliegen. Dat is de nadrukkelijke wens van de reisbranche. Of dat haalbaar is, wordt komende week duidelijk. De reisorganisaties voeren de druk alvast op.

Chaos, eindeloze rijen, gemiste of gecancelde vluchten: Schiphol kon door personeelsgebrek bij de beveiliging de hernieuwde belangstelling voor vliegen afgelopen jaar niet aan. Het gevolg was volgens een telling van EU-claim duizenden geannuleerde vluchten.

'Mag nooit meer gebeuren'

"Wij hebben Schiphol aangegeven dat wat vorig jaar is gebeurd mag nooit meer gebeuren", zegt Hanita van der Meer van de vereniging van reisorganisaties ANVR. "Dat iemand een uur moet wachten is niet vreemd, maar wat vorig jaar gebeurde gaat alle perken te buiten."

"Dat mag niet meer gebeuren, dat heeft ons ook veel gekost. Je gaat er vanuit dat daar met een nieuwe directeur goed naar gekeken wordt en naar wordt gehandeld."

Terug naar 'normaal'

Maandag spreken reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol over hoeveel vluchten er komende meivakantie en zomer kunnen worden afgehandeld. De inzet van de ANVR is duidelijk. Van der Meer: "Wij hopen en pleiten ervoor dat ze kunnen voldoen aan de ingekochte slots van de maatschappijen.'

"Ik neem dat d.aarbij naar de situatie voor corona bekeken wordt", voegt ze toe. De luchtvaartmaatschappijen hebben een vergelijkbare boodschap. De inzet is daarmee duidelijk

Personeelstekorten

Om dat mogelijk te maken, is Schiphol op zoek naar 800 nieuwe beveiligers. "Schiphol doet er alles aan om mensen aan te nemen", zegt Van der Meer.

Ook de personeelsproblemen bij de bagage-afhandeling lijken volgens haar onder controle, hoewel vakbond FNV daar eerder deze week bij RTL Nieuws nog sterke twijfels over uitte. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de vliegtuigmaatschappijen. "Het is goed om daar kritisch naar te blijven kijken", zegt ze.

'2019 was een rampjaar'

Voor omwonenden is terugkeren naar de periode van voor corona geen goed nieuws. Jan Boomhouwer van Behoud Woongenot Aalsmeer staat er niet van te kijken als de overlast door Schiphol na 3 relatief rustige jaren weer zou toenemen.

"We zijn van ze gewend dat ze niet luisteren. Voor de omwonenden was 2019 een rampjaar, dus als we daar naar terug gaan, vinden we dat onacceptabel." In dat jaar werden er meer dan 500.000 vluchten afgehandeld.

'Geen hoop dat ze luisteren'

De bewonersgroepen zijn ook niet betrokken bij het overleg van komende week, maar volgens Boomhouwer heeft dat ook weinig zin. "De minister of rechter moet ze tegenhouden. We hebben er geen hoop op dat ze naar ons luisteren."

Er ligt sinds vorig jaar dan ook een dagvaarding van de omwonenden bij de rechtbank, waarop het kabinet voor 1 maart op moet hebben gereageerd. De omwonenden eisen daarin minder vliegbewegingen.

Doelstelling verplaatst

Een wettelijke vermindering van het aantal vluchten is wel voor het eerst in de maak. In juni vorig jaar maakte het kabinet bekend dat Schiphol eind 2023 niet meer dan totaal 440.000 vluchten zou mogen uitvoeren. Voor corona lag dit aantal op 509.000.

Staatssecretaris Mark Harbers van Infrastructuur vertelde een maand geleden in een interview met Luchtvaartnieuws dat deze doelstelling toch niet gehaald kan worden en dat nu wordt gestreefd naar eind 2024.

Mer vluchten dan vorig jaar

Als de reisbranche haar zin krijgt, lijkt er van verdere reductie van vluchten in elk geval in dit jaar weinig terecht te komen. Na de sterk daling door corona en de chaos deze zomer, zou het aantal vluchten volgens Harbers rond de 465.000 uit kunnen komen, weer aanzienlijk meer dan de 415.000 van 2022.

Schiphol is ook gevraagd te reageren, maar wil niet vooruitlopen op het overleg en de aankondiging van het aantal vluchten dat ze kunnen afhandelen. Aanstaande woensdag komt de luchthaven met mededelingen hierover.