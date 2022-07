Niet met het vliegtuig, omdat je geen zin hebt in lange wachttijden en chaos op Schiphol. Maar wat dan wel? Met de auto, de bus, of de trein? Het kan allemaal, maar de verschillen zijn groot. We zetten de opties op een rij voor vijf vakantiebestemmingen.

De bestemmingen die we hebben uitgekozen, zijn plekken in de favoriete vakantielanden van Nederlanders. Volgens de ANWB zijn dat dit jaar Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en België.

Italië: naar de wijngaarden van Toscane

Bron: Pixabay De typische landschappen van Toscane

Met historische trekpleisters en wereldberoemde wijnroutes is Toscane een van de populairste streken in Italië. Maar met een afstand van 1380 km volgens de ANWB Routeplanner kunnen de reistijden aardig oplopen.

De alternatieve reisopties voor Toscane

Een reis met de auto is veruit het snelste, mits je niet te vaak uitstapt om koffie te halen, te tanken of het prachtige uitzicht onderweg in je op te nemen. Kun je de kosten van een autorit verdelen over de passagiers, omdat je bijvoorbeeld met je gezin gaat kamperen? Dan is dit financieel ook de meest gunstige optie.

Reis je alleen, dan is een ticket voor de Flixbus, met een tarief dat een stuk lager ligt dan de benzinekosten, misschien een aantrekkelijke optie. En alhoewel de trein misschien de duurzaamste optie is, zal niet iedereen de hoge kosten van een ticket willen of kunnen betalen.

Bekijk ook 1 op de 5 minima moest vakantieplannen afzeggen: onbetaalbaar door hoge inflatie

Duitsland: wandelen in Sauerland (Menden)

Bron: Pixabay Sauerland is niet alleen tijdens de winter populair

Buurland Duitsland is volgens cijfers van de ANWB dé vakantiebestemming onder Nederlanders. Alhoewel Sauerland niet dichtbij klinkt, is de te overbruggen afstand slechts 226 kilometer.

De alternatieve reisopties voor Sauerland

Met de auto kun je 's ochtends naar Sauerland rijden en dan ben je ook nog eens op tijd voor de brunch. Nog een voordeel: onderweg naar Duitsland kom je geen tolpoortjes tegen.

Aan een treinreis of een ritje met de bus ben je ongeveer twee keer zoveel tijd kwijt, maar met deze duurzamere opties ben je alsnog binnen een halve dag in Menden. Een groot voordeel van de busreis? Voor een enkeltje ben je nog geen twee tientjes per persoon kwijt.

Bekijk ook Zo kun je zonder laadstress gewoon op vakantie met je elektrische auto

Frankrijk: cultuur snuiven in Parijs

Bron: Pexels Altijd al de Eiffeltoren in het echt willen zien?

Zin in een stedentrip? Ook zonder het vliegtuig is het wereldberoemde centrum van Parijs heel goed bereikbaar.

De alternatieve reisopties voor Parijs

Als je de spits op de gevreesde Périphérique weet te vermijden, valt de reistijd met de auto mee. Maar anders dan bij de andere bestemming is de wereldberoemde Thalys nog sneller. Ook handig: de internationale reisplanner van de NS geeft voor treinreizen richting Parijs aan op welke dagen de ticketprijzen pieken of juist meevallen.

Toch kunnen de prijzen voor een enkeltje met de hogesnelheidstrein aardig oplopen, zeker als je met een gezin op stap gaat. In dat geval is de bus of auto misschien toch een aantrekkelijker alternatief.

Bekijk ook In een halfuurtje op het vliegveld: regionale luchthavens zien kansen nu Schiphol moet krimpen

Spanje: tapas bestellen in Barcelona

Bron: Pexels Barcelona staat bekend om haar architectonische hoogstandjes

De Sagrada Familia, Park Güell en de Ramblas, in Barcelona is genoeg te ontdekken. Zonder het vliegtuig lijkt een reis richting deze metropool misschien buiten handbereik, maar dat is niet het geval.

De alternatieve reisopties voor Barcelona

Met de auto ben je zeker een dag onderweg naar Barcelona. Zie je het niet zitten om zo lang achter het stuur te zitten of ben je niet in het bezit van een auto, dan is ook de busreis een goede optie. Voor iets meer dan 100 euro ben je in het zonnige Spanje. Maar dan moet je daar wel een reis van 20 uur voor over hebben.

En een treinreis naar Barcelona lijkt misschien niet voor de hand liggend. Toch is dit de snelste reisoptie én hoef je maar twee keer over te stappen. De prijzen variëren nogal afhankelijk van de dag waarop je reist, maar je kunt vanaf Amsterdam voor 148,50 euro een kaartje kopen.

Bekijk ook Deze zomer toch met de auto op vakantie? Scandinavië steeds populairder als bestemming

België: kanoën en grotten ontdekken in de Ardennen (Namen)

Bron: Pixabay Natuur en stadjes in de Belgische Ardennen

Wil je liever een actieve vakantie? Of wil je niet te ver reizen? Dan zijn de Belgische Ardennen een aantrekkelijke bestemming.

De alternatieve reisopties naar de Ardennen

Net zoals Menden hoef je voor Namen ook geen enorme reis te maken. Of je nou de auto, bus of trein pakt, binnen een halve dag sta je tussen de Belgische heuvels. Ook de prijs voor deze reis is een goed alternatief voor verre oorden.