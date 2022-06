Frankrijk en Italië blijven de populairste zomervakantiebestemmingen voor Nederlanders, maar Scandinavië wint terrein. Zeker omdat je er makkelijk met de auto naartoe kunt. "Het is niet meer alleen dat gekke stel met een Volvo dat er naartoe gaat."

Als je tussen 7 en 31 juli een vliegvakantie hebt geboekt via Schiphol, kan het gebeuren dat jouw vlucht wordt geannuleerd. De luchthaven moet in die periode namelijk gemiddeld 13.500 reizigers per dag teleurstellen, werd eerder deze week bekend. Grote kans dus dat wie niet naar een bestemming kan vliegen, een ander vervoersmiddel kiest. De auto ligt in dat geval voor de hand.

Autovakantie populair

Autovakanties zijn sowieso geliefd: volgens vergelijkingssite Independer ging vorige zomer 60 procent van de Nederlandse reizigers met de auto richting de vakantiebestemming. Daarmee was het de meest populaire manier van reizen tijdens de zomervakantie van 2021.

Dit jaar zal dat niet minder zijn. Naast de mensen die sowieso al met de auto wilden, komen daar waarschijnlijk mensen bij voor wie het vliegen niet doorgaat. Hoewel de nieuwste cijfers nog ontbreken, vermoedt de ANWB dat het deze zomer flink druk kan worden op de weg. Een paar weken geleden meldde de organisatie al dat de drukte op Schiphol ervoor zorgt dat meer mensen de auto pakken naar het buitenland.

Bredere doelgroep

En waar het eerst toch voornamelijk bestemmingen als Duitsland, Italië en Frankrijk waren waar vakantiegangers met de auto naartoe gingen, komen daar nu ook de Scandinavische landen bij. Dat zien ze bij reisorganisaties die zich specialiseren in Noordwest-Europa.

"Eerder was het bij wijze van spreken dat ene gekke stel met een Volvo dat 's zomers naar Noorwegen, Zweden of Denemarken ging, maar de doelgroep wordt steeds breder", vertelt directeur Hugo van Drie van Nordic, een reisbureau dat zich in Scandinavië specialiseert. "Gezinnen en stellen die kamperen of een huisje huren, backpackers in hostels, maar ook reizigers in het hogere segment. Die geven 10.000 euro per persoon uit aan een autovakantie naar Zweden."

Minder bakken op het strand

Nordic kreeg voor deze zomer 50 tot 60 procent meer vakantieaanvragen binnen dan vorige zomer. "Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we vorig jaar minder reisden vanwege de coronamaatregelen, maar er is meer aan de hand", zegt directeur Van Drie.

"Een groeiende groep mensen heeft geen zin meer om de hele dag op het strand te liggen bakken. Mensen willen iets beleven, de natuur in, suppen, kajakken en dan nog een paar dagen doorbrengen in een stad. Wat we daarnaast horen van mensen die via ons boeken is dat ze weg willen van de alledaagse drukte. Deze ontwikkeling zien we al een paar jaar, maar heeft een vlucht genomen na corona."

Beter bereikbaar

Ook bij Buro Scanbrit zien ze dat veel mensen besluiten om richting Scandinavië te gaan met de auto. "We profiteren er zeker van dat autovakanties populairder zijn geworden", zegt marketingmanager Sander Geleedst van Buro Scanbrit, dat zich net als Nordic specialiseert in reizen naar Noordwest-Europa.

"Wat helpt is dat Noordwest-Europa voor Nederlanders steeds beter bereikbaar is met de auto. Mede dankzij de nieuwe ferryverbinding tussen Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen."

Koelere bestemming

En er is nog iets, vervolgt Geleedst. "Noord-Europa is ook 's zomers een wat koelere bestemming dan bijvoorbeeld Spanje, waar het op sommige plekken nu al 44 graden is."

Waar de stijgende temperaturen voor de zuidelijkere landen weleens een probleem kunnen worden, biedt het voor Scandinavië juist kansen in dit opzicht. "Hopelijk betekent het voor ons een verbreding van het toeristenseizoen."

Telefoon roodgloeiend

Het is wat vroeg om te concluderen dat de geannuleerde vluchten op Schiphol ervoor zorgen dat nog meer Nederlanders kiezen voor een autovakantie naar Scandinavië, zeggen zowel Van Drie als Geleedst. Maar bij Nordic staat de telefoon in elk geval roodgloeiend. "Onze wachttijden zijn veel langer dan normaal", zegt Van Drie.

Al moet het ook niet veel harder gaan, zegt Geleedst. "De meeste accomodaties beginnen al flink vol te raken. Scandinavië is geen Spanje, waar oneindig veel mogelijkheden zijn wat toerisme betreft."