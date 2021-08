Steeds meer landen voeren een vaccinatieplicht in voor zorgpersoneel. In onder meer Frankrijk, Italië en België moet je je als zorgmedewerker verplicht laten prikken. Een ronde langs het verpleeghuis laat zien dat de meningen er sterk verdeeld zijn.

Het Sint Elisabeth Gasthuis in Amersfoort werd in januari nog zwaar getroffen: 22 mensen overleden toen door het virus. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat iedereen automatisch een prik heeft gehaald. "Ik ben me nog aan het oriënteren, maar ben er nog niet helemaal over uit", vertelt een verpleegkundige.

Meerderheid zorgmedewerkers niet voor

"Ik heb vertrouwen op m'n eigen immuunsysteem. Ik heb het gehad, dus ik denk dat ik voldoende afweer heb opgebouwd", vult haar collega haar aan. "Ik test mezelf voor anderen", zegt een jonge servicemedewerker. "Maar ik vertrouw op m'n eigen lichaam en laat me nog niet vaccineren"

De regering wil vooralsnog niet aan een vaccinatieplicht en een meerderheid van de zorgmedewerkers ook niet, zo bleek al uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel.

Verslaggever Harm van Atteveld peilt de meningen over een vaccinatieplicht bij het Sint Elisabeth Gasthuis in Amersfoort

Taboe op de vloer

Wordt er over gesproken op de vloer? "Nee", zegt een verpleegkundige resoluut. Is het een taboe? "Ja, misschien wel... We praten er in ieder geval niet over."

Toch gaan sommige familieleden van bewoners er wél vanuit dat personeel zich heeft laten inenten. "Ik vertrouw erop dat het goed is", zegt een man die zijn vrouw gaat bezoeken. "Als je niet wil vaccineren hoor je hier niet. Dan moet je een andere baan gaan zoeken, vind ik."

'Niet voor te stellen in Nederland'

Hoe kijken de medewerkers in Amersfoort naar een mogelijke vaccinatieplicht? "Ik denk niet dat je het kan verplichten. Ik kan me niet voorstellen dat dat hier in Nederland gaat gebeuren", zegt een verpleegkundige die gespecialiseerd is in oncologische en palliatieve zorg.

"Ik heb me wel laten vaccineren, maar een collega van mij bijvoorbeeld niet. Zij heeft veel allergieën en heeft het bewust niet gedaan."

10 tot 15 procent zonder prik

Niet alleen in verpleeghuizen, ook in de thuiszorg speelt de discussie, ziet Hans Buijning van Zorgthuisnl. "Mensen zijn zich nog aan het oriënteren, maar we zien ook mensen met een religieuze achtergrond die bezwaar hebben. En die overwegingen zijn valide. Maar in de praktijk van de zorg is het ingewikkeld."

De vaccinatiegraad in de thuiszorg is volgens Buijning hoog. Maar toch heeft zo'n 10 tot 15 procent nog geen prik gehad, schat hij.

Zorgverlaters

Een plicht invoeren vindt Buijning lastig, omdat het ervoor kan zorgen dat mensen de zorg verlaten, terwijl er toch al weinig personeel is. "Je zou eigenlijk dan voor die groep extra beschermingsmiddelen willen inzetten, zoals mondmaskers. Maar dan moet je als werknemer wel weten wie wel, en wie niet is gevaccineerd. En dat mag nu niet, vanwege privacy."

Hij ziet ook dat patiënten zich zorgen maken. Want wat als iemand een verpleegkundige die niet gevaccineerd is, niet over de vloer wil hebben? "Dat is lastig. We zoeken echt naar iets meer grip op de situatie, dat we iets meer informatie hebben over die vaccinatiestatus. Daar praten we ook over met het rijk."