De meeste mensen vinden dat zorgmedewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren. Het is onverantwoord om ongevaccineerd in contact te komen met kwetsbaren, vinden zij. Onder zorgpersoneel zelf is er meer weerstand tegen een ‘prikplicht’.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel. De discussie over een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel komt letterlijk dichterbij. Na Frankrijk neigt nu België over te gaan tot een plicht.

'Weigeren onbegrijpelijk'

De discussie wordt in Nederland nog niet hard gevoerd, maar het onderzoek laat zien dat er ook hier maatschappelijke steun voor is. In principe zijn mensen terughoudend over de vraag of werkgevers mogen eisen dat werknemers gevaccineerd op kantoor komen, maar dat is dus anders voor zorgpersoneel. Of het daarbij gaat om huisartsen, ziekenhuispersoneel, ouderenzorg-medewerkers of ander zorgpersoneel, maakt voor het draagvlak van een vaccinatieplicht niet uit.

Deze groep komt in contact met kwetsbaren en ouderen en die mogen niet het risico lopen ziek te worden van degene die hen juist beter moet maken, is de tendens bij voorstanders: "Ik kan niet begrijpen dat je een vaccinatie weigert en daarmee mensen die je hoort te beschermen in gevaar wil brengen."

Geen plicht, wel consequenties

EenVandaag vroeg ook bijna achthonderd zorgmedewerkers of zij en hun vakgenoten verplicht ingeënt moeten worden. Zij zijn een stuk kritischer en eerder tegen dan voor. Tegenstanders vinden een vaccinatieplicht, net als tegenstanders in de samenleving, veelal te ver gaan. "Hoe stom ik het ook vind als je weigert, je mag niemand verplichten zich te laten vaccineren. Of zij dan nog op dezelfde manier hun werk kunnen en mogen doen, is dan de kwestie."

Anderen noemen ook dat ongevaccineerden zich moeten blijven houden aan coronaregels als het houden van afstand, testen en het dragen van een mondkapje. Sommigen vrezen verder bij invoer van een plicht voor het imago van werken in de zorg: "Er is al een groot tekort aan zorgmensen. Verplichte vaccinatie zal dat vergroten doordat werknemers dan wat anders gaan zoeken."

'Collega's moeten beter weten'

Ongeveer vier op de tien zorgmedewerkers zien een vaccinatieplicht wel zitten. Velen uit deze groep begrijpen de bezwaren tegen een plicht, maar zijn zich bewust van hun plicht als zorgverlener: "In ons beroep ben je dienstbaar aan mensen die er gebruik van moeten maken en ben je ook verantwoordelijk voor hun welzijn en gezondheid."

Andere voorstanders zijn wanhopig en tegelijkertijd overtuigd van het vaccineren van zoveel mogelijk mensen: "Ik werk nu 1,5 jaar in een grote nachtmerrie. Collega's in hetzelfde schuitje zouden beter moeten weten dan het weigeren van een vaccin. Juist wij zijn klaar met de pieken in het ziekenhuis."