Meer mensen moeten in aanmerking komen voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dat vinden NSC en GroenLinks-PvdA. De vermogensgrens - het maximale spaarpotje dat je mag hebben - moet omhoog, vinden de partijen.

De brief met daarin de aanslag voor de gemeentelijke belastingen valt rond deze tijd van het jaar weer op de deurmat, of is dat al gevallen. Als je een laag inkomen hebt, kan je in aanmerking komen voor kwijtschelding van die belasting. Tenzij je vermogen te groot is. Onder vermogen valt spaargeld, maar bijvoorbeeld ook de waarde van je auto.

'Spaarpotje voor tegenvallers belangrijk'

Een alleenstaande mag maximaal 3.441 euro aan vermogen hebben om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Als je onder de Participatiewet valt en een bijstandsuitkering hebt, mag je veel meer vermogen hebben, namelijk 7.575 euro.

Tweede Kamerleden Sandra Palmen (NSC) en Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) vinden dat de vermogensgrens van gemeentelijke belastingen gelijkgesteld moet worden aan de vermogensgrens van de Participatiewet. Ze dienden een motie in, waarover de Tweede Kamer morgen stemt. "Het is belangrijk dat iemand een spaarpotje heeft om tegenvallers op te vangen", zegt Mohandis. "We willen één vermogensgrens, zodat duidelijker wordt welk vermogen je mag hebben."

Gemeenten steunen voorstel

Mohandis is niet bang dat gemeenten, die het financieel toch al moeilijk hebben, hierdoor te veel inkomsten mislopen. "Ik denk dat het meevalt, omdat je in de praktijk ziet dat diezelfde gemeente ook weet om welke mensen het gaat. Mensen die vaak opgezadeld raken met een schuld waarvoor ze vervolgens weer bij de gemeente aankloppen."

"Het gaat om mensen die al in een kwetsbare positie zitten qua financiën", vervolgt Mohandis. De vier grote gemeenten steunen het voorstel van de politieke partijen, zegt het Tweede Kamerlid. "Gemeenten geven aan: geef ons hier de ruimte om goed te kijken hoe we mensen kunnen helpen in die kwijtschelding. Dat is wat gemeenten vragen, dus laten we hier alsjeblieft snel werk van maken."

Buffer

De initiatiefnemers van de motie wijzen het kabinet erop dat een financiële buffer ook volgens het Nibud, dat informeert en adviseert over de geldzaken van huishoudens, belangrijk is. En dat sparen niet afgestraft zou moeten worden.

Dat vindt ook Irma van der Laan. Zij is volledig afgekeurd vanwege spierreuma en heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. "Als ik droog brood wil eten omdat ik mijn auto een tank diesel wil gunnen, is dat aan mij. Als de buurman zich helemaal suf drinkt en al het geld er doorheen zuipt, krijgt hij wel kwijtschelding en ik niet."

Vermogen te hoog

Irma heeft een auto nodig omdat ze in een rolstoel zit. Ze kreeg jarenlang wel kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, maar dat zit er dit jaar niet in, vertelt ze. "Ik heb helaas mijn oude auto de deur uit moeten doen omdat 'ie 22 jaar oud was. En een vuile diesel."

In haar woonplaats Utrecht mogen vervuilende auto's niet meer de binnenstad in. Ze kreeg daarvoor wel een ontheffing, maar andere plaatsen waar ook een milieuzone is, zou ze met haar oude diesel niet meer in kunnen. "Die auto heb ik dus de deur uit gedaan en nu staat er een jongere auto. Met als gevolg het probleem dat mijn vermogen te hoog is."

'Alles beter dan nu'

Irma is zich bewust van haar kwetsbare financiële positie en spaart daarom. "Ik kan gelukkig goed met geld omgaan", vertelt ze. "Maar dat houdt in dat dit ten koste gaat van een keertje naar de bioscoop, want dat geld stop ik in de pot, omdat ik weet dat er bepaalde rekeningen gaan komen."

Irma hoopt dat het voorstel van de Kamerleden Palmen en Mohandis wordt aangenomen. "Alles beter dan nu." Maar nog liever zou ze zien dat er gekeken wordt naar de omstandigheden van mensen, naar wat er in het leven van iemand is gebeurd. "Wat is de reden dat iemand een uitkering heeft? Ik heb hier niet om gevraagd. Geef mij maar een 40-urige werkweek en dan kan ik zelf bepalen wat ik met mijn geld doe." Het is zo goed als zeker dat de motie van NSC en GroenLinks-PvdA een meerderheid haalt. De initiatiefnemers hopen dat dan vanaf volgend jaar de ruimere kwijtscheldingsregeling gaat gelden.