Heb je weinig geld, dan hoef je in sommige gevallen bepaalde belastingen niet te betalen. Het Nibud vindt dat meer mensen die mogelijkheid moeten krijgen. Dit zou tegen de wet zijn en toch wordt het voorstel in Utrecht besproken.

Het gaat om belastingen voor het waterschap en de gemeente. Die hoeven sommige groepen niet te betalen, omdat ze daar niet genoeg geld voor hebben. Door die groep uit te breiden, wordt de bestaanszekerheid verhoogd volgens de PvdA in Utrecht.

Het voorstel

Hoe het nu werkt? Stel, je bent alleenstaand en je hebt een vermogen van minder dan ongeveer 3000 euro. Dan hoef je geen belastingen voor het waterschap en de gemeente te betalen. Als het aan GroenLinks en de PvdA in Utrecht ligt wordt dat voor alleenstaanden verhoogd naar 7600 euro.

Dat is dezelfde grens die geldt voor mensen in de bijstand. Met de verhoging hopen de partijen dat mensen die niet goed rondkomen wat extra geld overhouden, zegt fractievoorzitter van de PvdA Rick van der Zweth.

Bestaanszekerheid

Nu is de situatie zo dat mensen die het net lukt om een klein beetje te sparen, net boven de grens uitkomen. Zij moeten daardoor wel gemeentelijke belastingen betalen. Het loont voor die mensen dus niet om veel te sparen. "Dat raakt mensen direct in hun bestaanszekerheid", zegt Van der Zweth.

Het gaat volgens hem niet alleen om mensen in de bijstand. "Het kan ook gaan om mensen die een wat lager loon krijgen of parttime werken." Hij noemt het voorbeeld van een vrouw die door het kopen van een auto net over de grens heen gaat. "Met haar inkomen lukt het haar niet goed om rond te komen." De belastingen maken dan met een paarhonderd euro per jaar een verschil.

'Gooi die grens omhoog'

Daarnaast zorgt het huidige systeem voor verwarring, omdat mensen niet te veel vermogen mogen hebben om recht te hebben op de kwijtschelding, maar wel op de bijstand. Dat is voor gemeenten en voor het Rijk onhandig, vertelt de PvdA-fractievoorzitter.

De oproep is dus duidelijk: "Gooi die grens omhoog."

Heel Nederland

Daar pleit ook het Nibud voor. "Het is al heel knap als je van weinig geld iets opzij kan zetten om de klappen op te vangen", zegt Karin Radstaak van het Nibud. Het Nibud wil dat de grens in heel Nederland omhoog gaat. Volgens de organisatie maakt het een groot verschil.

Daarnaast maken mensen nu vaak nog aanspraak op bijzondere bijstand als ze een grote uitgave moeten doen, vertelt het Nibud. Doordat ze met dit plan straks zelf meer vet op de botten hebben, betaalt de gemeente dat niet meer.

Belasting voor andere duurder

Het is niet duidelijk hoeveel mensen profiteren van een verhoging in Utrecht. Op dit moment hoeven 14.000 mensen geen gemeentelijke belastingen te betalen. Wel is duidelijk dat de belasting voor andere inwoners van de stad hoger wordt. Zij moeten de kwijtschelding betalen. Van der Zweth verwacht dat het gaat om 'minimale bedragen'.

Volgens Radstaak kan je ook juist geld besparen. "De kosten die de maatschappij heeft aan de mensen die in geldproblemen zitten zijn ook heel hoog. Wij brengen die ook met zijn allen op."

Tegen de wet

Overigens is dit voorstel nu wettelijk niet mogelijk. Als de gemeenteraad van Utrecht het plan aanneemt, kan de minister daar dus een stokje voorsteken.

"Ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren", zegt de fractievoorzitter Van der Zweth. Bestaanszekerheid is volgens hem een groot onderwerp voor alle partijen. Daarom verwacht hij niet dat de minister er tussen gaat liggen.