Het aantal mensen met een virusinfectie stijgt. Het gaat in veel gevallen om corona. De hoeveelheid coronavirus-deeltjes in het rioolwater is hoger dan ooit. Tegelijk lijken corona-adviezen nog weinig mensen te boeien.

Weet jij wat de regels zijn als je ziek wordt en het misschien corona is? Wel of niet testen? Thuiswerken als je hoest en proest, of bij lichte klachten toch maar naar kantoor? Ook mondkapjes zijn nergens meer te bekennen.

'Behoorlijke toename infectieziekten'

Volgens internist-infectioloog aan het Radboudumc Chantal Rovers is het 'vergeten' van de adviezen bij luchtweginfecties niet verstandig. "We zien de afgelopen weken een behoorlijke toename van infectieziekten zoals corona en ook andere virussen."

"Dat is ook logisch", zegt de arts. "Het hoort een beetje bij de tijd van het jaar. Maar de ziekenhuisopnames lopen op, vooral op de gewone afdelingen wordt het drukker." De opnames stegen in de afgelopen week van gemiddeld 108 nieuwe opnames per dag naar 143 per dag.

Meer virusdeeltjes in rioolwater dan ooit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet nog steeds het aantal coronavirus-deeltjes in het rioolwater. Daaruit valt af te lezen hoeveel mensen er op dit moment geïnfecteerd zijn met de ziekte.

Het landelijk gemiddelde van de virusdeeltjes schoot afgelopen week omhoog, met een toename van 57 procent ten opzichte van de voorgaande week. De totale hoeveelheid coronavirus-deeltjes in het rioolwater is op dit moment hoger dan ooit.

Uitvallende medewerkers

"Als mensen met een kwetsbare gezondheid corona krijgen, kunnen ze nog steeds ernstig ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen", legt Rovers uit. "Daar kan het weer leiden tot hogere werkdruk en uitstel van andere zorg."

Er zijn ook maatschappelijke gevolgen als veel mensen tegelijkertijd ziek worden: "Je wilt voorkomen dat bedrijven met veel uitvallende medewerkers komen te zitten. Daarnaast kunnen mensen nog steeds het post-COVID-syndroom oplopen, dat geldt ook voor jonge, voordien gezonde mensen."

Afweer tegen het coronavirus

"De meeste mensen hebben inmiddels afweer opgebouwd tegen het coronavirus", vervolgt de arts. "Ze hebben het virus al een of meerdere keren gehad, of vaccinaties gehaald. Maar ik denk dat het goed is als mensen zich realiseren dat er op dit moment veel corona rondgaat in de samenleving, en dat de kans dus groot is dat je besmet raakt."

"Dat is met name een probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid", benadrukt Rovers. "Die kunnen nog steeds ernstig ziek worden, in het ziekenhuis terechtkomen en in het ergste geval overlijden."

'De adviezen zijn er gewoon nog'

Rovers vindt het daarom belangrijk dat er naar de adviezen voor luchtweginfecties geluisterd wordt. "Deze adviezen zijn er gewoon nog: ben je ziek? Blijf thuis. Ben je niet ziek, maar heb je wel klachten? Werk dan thuis als dat kan. Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een infectie. Is contact toch nodig, bijvoorbeeld bij mantelzorg? Draag dan een mondneusmasker."

Bron: EenVandaag Internist-infectioloog Chantal Rovers vindt het belangrijk dat er naar de corona-adviezen geluisterd wordt

Overheid communiceert te weinig

De Nijmeegse arts is sinds een paar jaar ook hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten. Ze is van mening dat de overheid duidelijker moet communiceren over de adviezen die er nog wel zijn, en dat het belangrijk is om ze serieus te nemen.

"De maatschappelijke perceptie van de risico's van corona en andere virusinfecties is momenteel laag", zegt Rovers. "En veel mensen weten ook niet dat ze zich gewoon nog kunnen laten vaccineren als ze dat willen."

Wat te doen met Kerst?

Er is zeker geen reden tot paniek, vindt Rovers, maar een beetje oppassen kan volgens haar geen kwaad. "Het wordt niet meer zo erg als tijdens de pandemie, maar we moeten corona ook niet onderschatten. We moeten niet willen dat heel veel mensen ziek worden de komende weken."

En wat te doen met Kerst en Oud en Nieuw? "Het feit dat mensen niet meer móéten testen betekent niet dat je niet meer kán testen. Dat kan wel degelijk nuttig zijn, zodat mensen weten of ze zelf corona hebben. Dan kunnen ze extra voorzichtig zijn en bijvoorbeeld niet bij hun oude ouder of opa en oma op bezoek gaan."