Welk vooruitzicht is er voor mensen met post-COVID in ons land? Nieuw onderzoek bekijkt of al bestaande medicijnen hulp kunnen bieden. Kelly Meijers is er blij mee, maar vindt ook dat er nog veel meer gedaan kan worden.

Bijna vier jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland leven honderdduizenden mensen nog steeds met de gevolgen van de pandemie. Vermoeidheid, geheugenproblemen en hoofdpijn zijn maar een paar van de symptomen die patiënten tot wanhoop drijven.

Een uitgeschakeld lichaam

"De eerste drie weken kon ik niet lopen. Alles moest voor me gedaan worden. Na een paar maanden kon ik 50 tot 100 meter lopen", vertelt de 36-jarige Kelly Meijers uit Alkmaar. Ze raakte begin 2022 besmet met het coronavirus. "Tegenwoordig ben ik blij als ik 3 kilometer loop."

"Soms heb ik een terugval en dan begint mijn hele lichaam te trillen. Mijn lichaam doet dan zeer en opeens valt alles gewoon uit. Ik was eens met vrienden weg en toen schakelde mijn lichaam uit en toen hebben mijn vrienden me naar huis moeten tillen."

Rouwproces

Kelly vermijdt daarom veel activiteiten en kan weinig ondernemen. "Ik zit een rouwproces. Ik wil het niet accepteren, want dat betekent dat het niet meer beter wordt."

"Maar ik blijf hoop houden", zegt ze vastberaden. "Een depressie of een burn-out kan ik nu echt niet gebruiken."

Nieuwe studie

Wat zou patiënten met post-COVID kunnen helpen? Arts en microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht is er druk mee bezig: "Op dit moment is er geen enkel medicijn voor de behandeling van post-COVID wetenschappelijk onderbouwd."

Daarom start hij samen met onderzoekers uit andere Europese landen een studie waarin meerdere geneesmiddelen tegelijk worden onderzocht. Kunnen die iets voor patiënten betekenen? "Het gaat om medicijnen die nu al op de markt zijn en die gebruikt worden voor andere aandoeningen. Soms zien we dat ze werken in de behandeling van post-COVID, maar dat moet wel wetenschappelijk onderbouwd worden."

Verschillende verschijningsvormen

"Ik verwacht niet dat er straks één pil is waarmee je post-COVID geneest", zegt Bonten. "Het is een moeilijk ziektebeeld met diffuse presentatievormen. Daarnaast werkt bepaalde medicatie bij de ene patiënt wel en bij de andere weer niet. Daarom moeten we dit goed onderzoeken."

Het belangrijkste doel is dat er een correct antwoord komt op de vraagt komt of een medicijn werkt of niet, zegt de arts. "We willen het liefst aantonen dat iets werkt. Maar ook als het niet werkt, is dat natuurlijk belangrijk om aan te tonen."

Geen speciale klinieken

Dr. Sara Biere-Rafi is huisarts en medisch adviseur bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige corona bijstaat. Ze is blij dat er onderzoek komt omdat dat noodzakelijk is voor inzichten over oorzaken en behandelmogelijkheden, maar dringt er tegelijkertijd op aan dat er nú iets moet gebeuren.

"De reguliere zorg is op dit moment ontoereikend voor patiënten die ernstig zijn aangedaan, omdat behandelaars nog te weinig kennis hebben van post-COVID. Er moeten dus plekken komen waar zorgmedewerkers werkzaam zijn die gespecialiseerd zijn in het behandelen van post-COVID. Zodat patiënten met hun soms ernstig invaliderende klachten en vragen ergens terecht kunnen voor behandeling en advies."

Niet serieus genomen

Toch komen zulke klinieken er niet, zo zei demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in het tv-programma Kassa. Hij is niet van plan daar extra geld voor vrij te maken. Hoewel Kelly Meijers het nieuwe onderzoek van het UMC 'een lichtpuntje' vindt, is ze erg teleurgesteld in de houding van de minister.

"Post-COVID wordt niet serieus genoeg genomen. Uiteindelijk luistert de minister niet naar de patiënt en kijkt hij alleen naar het geld. Wat kosten de mensen die ziek thuis zitten en een uitkering krijgen eigenlijk? Heeft hij überhaupt het hele financiële plaatje wel bekenen? Dit doet me gewoon pijn."