Namen vergeten, moeite hebben met nadenken of je niet meer kunnen concentreren: het zijn enkele klachten die veel longcovidpatiënten ervaren. Nieuw Brits onderzoek heeft mogelijk een verklaring voor deze symptomen gevonden: stollingen in het bloed.

Onderzoekers van de Universiteiten van Oxford en Leicester hebben vastgesteld dat bloedstolsels in de hersenen of longen sommige veelvoorkomende symptomen van long covid kunnen verklaren. En daarmee bevestigen ze eerdere bevindingen hierover van Amerikaanse onderzoekers.

Al langere tijd bekend

Het Britse onderzoek is gehouden onder bijna 1.900 mensen die door corona in het ziekenhuis lagen. De onderzoekers zeggen dat twee bloedeiwitten erop wijzen dat stolsels een oorzaak zijn. Er wordt aangenomen dat 16 procent van deze patiënten ten minste 6 maanden moeite heeft met denken, concentreren of herinneren.

Het is dus niet voor het eerst dat deze link wordt gelegd, zegt ook longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC in Rotterdam. "In de beginperiode van covid zagen we een hoog percentage van trombose en longembolie, vooral bij de patiënten die heel erg ziek waren in het ziekenhuis. Dus dat er iets met de stollingen was, was al langere tijd bekend."

Minder goede doorbloeding

Maar hoe kunnen de stollingen sommige longcovidklachten verklaren? "Bloedstolsels kunnen invloed hebben op het functioneren van bloedvaten", legt Van den Toorn uit. "Op het moment dat de bloedstolling ontregeld is, kan het ook zijn dat het functioneren van bloedvaatjes daardoor ook ontregeld wordt."

Het gevolg is dat er zo een minder goede doorbloeding is van belangrijke organen in het lichaam, zoals de hersenen. En dat kan klachten veroorzaken. Maar mogelijk speelt er volgens de longarts nog meer bij longcovidpatiënten: "Die stollingsstofjes kunnen zelf ook een soort ontstekingsreactie veroorzaken. En al die verschijnselen bij elkaar kunnen er best weleens voor zorgen dat er daardoor klachten kunnen ontstaan."

Last van 'hersenmist'

Daniëlle Sluijter kreeg in december 2020 last van zogenoemde 'hersenmist'. "In het begin kreeg ik er veel last van. Dat was echt heel eng. Geen idee wat er gebeurde. Ik kon niet denken, want de mist slokte het als het ware op. Nu gebeurt het vooral als ik moe ben, dan heb ik veel concentratieproblemen en kom ik niet meer op woorden bijvoorbeeld."

De longcovidpatiënt is hoopvol over ieder onderzoek. "Het is alsof er steeds een klein stukje in de grote puzzel wordt opgelost." Ook voorzitter Michael Rutgers van patiëntenorganisatie PostCovidNL zegt dat deze bevindingen hoop geven voor de toekomst. "Er wordt gelukkig steeds meer bekend over de oorzaak en behandeling van long covid."

Niet te vroeg juichen?

Wel heeft Sluijter ook zo haar bedenkingen: "Ik vraag me altijd wel af van: we hebben dit nu, maar hoe gaan we dit vertalen naar hulp en echt actie ondernemen?" Ook Rutgers verwacht niet dat er naar aanleiding van dit Britse onderzoek binnen korte tijd een medicijn gevonden zal worden.

De voorzitter van PostCovidNL vertelt dat het meestal veel tijd kost om bevindingen door te ontwikkelen naar een effectief medicijn dat beschikbaar en betaalbaar is. "Dat geldt dus ook voor wetenschappelijke bevindingen rond long covid."

Langdurige problemen

Of deze studie op tijd is voor alle longcovidpatiënten is 'een goede vraag', erkent longarts Van den Toorn. "Voorlopig gaan de postcovidproblemen natuurlijk nog wel even door. Er zullen zeker nog mensen zijn die de komende jaren nog problemen hebben."

Hij vertelt dat de onderzoeken naar long covid steeds beter georganiseerd en afgestemd worden. "We hopen dat op die manier er straks inderdaad toch nieuwe mogelijkheden naar voren komen voor behandeling", zegt de longarts tot slot. "Maar of het op tijd komt voor de meeste patiënten, dat weet ik nog niet goed."