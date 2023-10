Vanaf vandaag kunnen mensen uit risicogroepen weer een coronaprik halen. Er wordt nog niet gefocust op gezonde Nederlanders, omdat de meeste mensen antistoffen hebben tegen het virus. "De prik is voor extra versteviging."

Volgens de projectleider van de vaccinatiecampagne van de GGD, Jeannette Provoost, hoeft niet iedereen weer gevaccineerd te worden. "99 procent van alle Nederlanders heeft antistoffen tegen het virus", laat Provoost weten in het Radio 1 Journaal. "Die cijfers komen uit een onderzoek van het RIVM naar antistoffen."

Lijn van verdediging

Waar we die antistoffen met z'n allen vandaan hebben? "Antistoffen krijg je door je te laten vaccineren of als je het virus oploopt", vertelt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. "Dat is een goeie lijn van verdediging, maar het betekent niet dat je corona niet meer kan krijgen."

Als een virus verandert, dan binden de antistoffen niet meer goed, legt hij uit. "Dat betekent niet dat je ernstig ziek wordt. Eerst een klein beetje, maar dan maak je ook weer nieuwe antistoffen aan die tegen tegen die nieuwe variant geschikt zullen zijn."

Geen 100 procent, wel 99

Hoe je weet of je antistoffen hebt? Dat is vrij simpel, zegt Nynke Nutma van het RIVM. "Dat weet je niet. Dat komt ook omdat we niet goed weten hoe hoog die antistoffen precies moeten zijn." Toch laat het onderzoek van het RIVM zien dat bijna iedereen wel antistoffen heeft.

"We kunnen niet iedereen in Nederland daarop testen, dus we kunnen nooit 100 procent zeggen. Maar, de onderzoeksresultaten laten wel zien dat bijna iedereen in Nederland antistoffen heeft."

Weer een nieuwe variant

Toch blijft het, voor de risicogroepen, volgens Nutma nodig om je te laten vaccineren. "Dat komt omdat er een nieuwe variant is en dit nieuwe vaccin komt daarmee beter overeen." Het gaat nu om een subvariant van het omikron-virus. Net als jaarlijks bij de griepprik gebeurt, is het nieuwe coronavaccin op deze nieuwste variant aangepast.

Ongeveer 90 procent van de Nederlanders heeft minimaal één prik gehaald, laat Nutma weten. "En voor heel veel zou dat voldoende zijn, maar de mensen die er wel heel ziek van kunnen worden, kunnen door deze prik hun afweer opnieuw extra verstevigen."

Wapenwedloop

Hoe lang we nog met nieuwe varianten te maken zullen hebben is niet duidelijk. "Het is en blijft een wapenwedloop", zegt Baidjoe. "Hoe meer een virus verandert, hoe minder effectief de huidige antistoffen die we hebben worden."

"We hebben natuurlijk allemaal wel antistoffen tegen de griep, maar soms zit er in een jaar een griepvirus tussen die dusdanig veranderd is, dat er heel veel mensen weer ziek van kunnen worden."