Tienduizenden ondernemers ontvangen deze maand een brief van de Belastingdienst. Ze lopen achter met het afbetalen van hun schuld. Of ze zijn nog niet begonnen met betalen. De dienst wil dat ze uiterlijk volgende maand met het geld over de brug komen.

Het was een van de coronasteunmaatregelen: bedrijven kregen uitstel van het betalen van belasting. Vanaf vorig jaar oktober moesten 266.000 ondernemers de in totaal bijna 20 miljard euro aan openstaande rekeningen gaan aflossen.

'Aflossingsdruk hoog'

Maar 9 maanden later heeft de Belastingdienst van meer dan 50.000 ondernemers nog niks gehoord. Martin Rudolphie is een van die ondernemers. De restauranteigenaar uit Groningen heeft volgens eigen zeggen sinds corona een schuld van 300.000 euro bij de Belastingdienst. Hoe hij die schuld moet betalen, weet hij niet.

"Er is nogal een aflossingsdruk", vertelt Rudolphie. Hij had drie restaurants, inmiddels is er een verkocht. "Alsof corona niet erg genoeg was, kwam daarna de oorlog. Energieprijzen schoten omhoog, er kwam inflatie, we konden geen goed personeel vinden: een opeenstapeling van problemen volgde." Zijn restaurant draait, maar de aflossing speelt hem parten.

Failliet laten gaan

"Telkens als we weer even open mochten tijdens de coronapandemie draaiden we geen optimale omzet. Ook toen de pandemie vorig jaar voorbij was, kwam het moeilijk op gang", zegt Rudolphie. Door de opeenstapeling van problemen is de restauranteigenaar nu op zoek gegaan naar hulp. "Om te kijken hoe haalbaar onze zaak nog is."

Zonder de schuld bij de Belastingdienst zou Rudolphie er nu veel beter voorstaan, denkt hij. "Ik weet niet wat de toekomst brengen gaat, maar die aflossing zit ons in de weg. Als ik dit alles geweten had, had ik de boel failliet laten gaan. Dan was de schade nu beperkt geweest."

Bedrijfjes vallen om

Michiel Hordijk van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) staat ondernemers zoals Rudolphie bij. Hij ziet dat veel bedrijven schrikken van de brieven van de Belastingdienst. Tientallen ondernemers bellen hem deze weken voor hulp.

Volgens Hordijk heeft de groep van 50.000 ondernemers, die nog niet gereageerd heeft op de aanmaningen, daarvoor verschillende redenen. "Vaak gaat het om hele kleine schulden, zijn het bedrijfjes die soms al gestopt zijn. Die groep laat zich niet makkelijk vinden. Maar die vallen toch op een gegeven moment om. Andere ondernemers weten niet goed wat er staat te gebeuren en hoe ze het moeten aanpakken."

Oproep aan ondernemers

Een woordvoer van de Belastingdienst laat weten dat de afgelopen maanden op allerlei manieren contact is gezocht met de ondernemers: "Daarbij is steeds extra aandacht voor de groep ondernemers die nog geen betalingsregeling is aangegaan, of die achterloopt met betalen. We roepen ondernemers met betalingsproblemen nogmaals op zo snel mogelijk contact met ons op te nemen."

Naast de Belastingdienst, kunnen ondernemers ook hulp inschakelen van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Bedrijven hebben 5 jaar de tijd om hun schuld af te lossen en kunnen dit verlengen naar 7 jaar. Er is een mogelijkheid van een betaalpauze. En onder voorwaarden - het bedrijf moet wel gezond zijn - kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een sanering.

'Schulden niet mijn schuld'

In de laatste brief van de Belastingdienst staat dat ondernemers eind augustus echt moeten beginnen met afbetalen. Als dat niet gebeurt volgt een aanmaning of dwangbevel. Als de ondernemer dan nog niet in actie komt, wordt op enig moment de deurwaarder ingeschakeld, die ook beslag kan gaan leggen op bijvoorbeeld goederen van de ondernemer.

Restauranteigenaar Rudolphie vindt dat zijn belastingschuld eigenlijk moet worden kwijtgescholden. Toen corona uitbrak werd van hem gevraagd zijn zestig medewerkers in dienst te houden, maar de vergoeding daarvoor was niet kostendekkend. "Ik heb gedaan wat van mij gevraagd werd, maar ben daar niet volledig voor vergoed. Dat ik nu schulden heb, is niet mijn schuld."

Deal maken

De Belastingdienst laat weten dat van het kwijtschelden van schulden geen sprake zal zijn: "We kunnen en willen helpen, en we willen zorgen dat waar mogelijk faillissementen worden voorkomen. Dus zoek ons snel op, want het terugbetalen van je belastingschulden vervalt niet."

Michiel Hordijk van het IMK zegt dat het zonde zou zijn als gezonde bedrijven vanwege coronaschulden omvallen, maar denkt dat dat ook lang niet altijd niet nodig is. "Sommige ondernemers zien in hun winstmodel geen mogelijkheid om de schuld terug te betalen. We gaan dan in overleg, ook met andere schuldenaren en proberen een deal te maken."

Geen faillissementsgolf

De laatste maanden stijgt het aantal faillissementen. Vooral in de handel, waaronder de horeca valt. In juni gingen meer dan 300 bedrijven failliet. Het hoogste aantal sinds 3 jaar. Naast de stijgende rente, hoge lonen en dure inkoop is voor sommige ondernemers de belastingschuld een molensteen om de nek.

Toch hoeven we volgens Hordijk we niet bang te zijn dat de trend doorzet en er echt een faillissementsgolf aankomt. "We zijn weer terug zijn op het niveau van voor corona. En dat is wat gewoon hoort bij een gezonde economie."