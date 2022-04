De Belastingdienst gaat weer beginnen met de inning van onterecht of teveel uitgekeerde toeslagen. Vanwege de coronapandemie hoefden mensen anderhalf jaar lang niet terug te betalen.

VVD-staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het om ruim een miljoen mensen gaat. Er is meer dan een miljard euro mee gemoeid.

Gefaseerd

De inning van de toeslagschulden wordt hervat 'om te voorkomen dat deze verder opstapelen en burgers verder in de problemen raken', schrijft de staatssecretaris. Na een motie van Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan werd de inning van teveel voorgeschoten toeslagen tijdelijk stopgezet. Dit gebeurde om te voorkomen dat mensen in de economisch onzekere tijd van de coronapandemie verder in de financiële problemen zouden komen.

De staatssecretaris erkent dat het weer opstarten van de terugbetaling voor veel mensen 'impactvol' is en er een goede begeleiding van Toeslagen nodig is. De invordering wordt daarom gefaseerd opgestart, 'zodat ruimte is voor begeleiding voor burgers die dat nodig hebben', schrijft De Vries aan de Kamer. Mensen kunnen een persoonlijke betalingsregeling aanvragen.

Never ending story

De ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslag-affaire hoeven nog niet terug te betalen zolang hun zaak in behandeling is bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

Toch maakt Orlando Kadier, belangenbehartiger van gedupeerden, zich zorgen. "De staatssecretaris heeft het over de impact en dat ze het goed wil begeleiden, maar je bent het gewoon verschuldigd aan deze hele groep om voorzienbare, nieuwe problemen beter op te vangen. Want wanneer is een zaak afgerond? Dat heeft ze gewoon niet afgekaderd." Kadier vreest dat de ouders nog jarenlang in de ellende zitten. "Dit is een never ending story. Dit gaat geheid fout. Ze konden één operatie al niet aan bij de Belastingdienst."

Niet vlekkeloos

Met alle problemen waarmee de Belastingdienst al jaren kampt is het de vraag of de dienst deze operatie wel aankan. Mieke van Vliet, bestuurder bij FNV Overheid, spreekt van een spanningsveld.

"Kan de dienst het aan ja of nee, dat zal moeten gaan blijken. Er zal heus nog wel wat misgaan, maar in ieder geval wordt alle hens aan dek gezet om dit weer op te pakken. De politiek heeft gezegd: 'we gaan nu even niet terugvorderen' en nu moet alle schade ingehaald worden. Dat gaat nooit vlekkeloos."

Drukke tijd bij de Belastingdienst

Bovendien is het nu ook de tijd dat mensen de aangifte inkomstenbelasting moeten doen. Bij de Belastingtelefoon is het dan altijd een drukke tijd. Van Vliet: "Alles komt nu wel samen. Mensen gaan bellen en dat gaat misschien wel druk geven. We sluiten niet uit dat mensen langer moeten wachten".

In het coalitieakkoord is afgesproken de toeslagen voor wonen, zorg en kinderopvang te vereenvoudigen, omdat het systeem veel te ingewikkeld is geworden waardoor mensen te maken krijgen met hoge terugvorderingen.