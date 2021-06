Blij dat ze weer open kunnen, zijn ze zeker. Maar de versoepelingen hebben voor veel ondernemers ook een keerzijde: het moment van terugbetalen van openstaande rekeningen en schulden komt steeds dichterbij.

De horeca is een van de sectoren waar ondernemers wakker liggen door openstaande bedragen bij onder andere de Belastingdienst. In mei hadden 16.000 horecabedrijven alleen daar al 943 miljoen euro schuld, berekende ABN Amro. Vanaf oktober moeten ze die in 3 jaar terugbetalen.

Schuld kwijtschelden

"In de horeca vallen de hardste klappen", zegt Riad Farhat van horecagroep Drie Wijzen uit Oost in Amsterdam. "Als we alles moeten terugbetalen, vallen er heel veel bedrijven om, daar ben ik zeker van."

Farhat heeft negentien zaken in de hoofdstad en overleeft op dit moment dankzij staatsteun. Zijn spaargeld is op en dat hoort hij ook van andere collega's. Volgens hem kan de horeca nog lang niet beginnen met afbetalen. Het kabinet moet de belastingschuld, in elk geval deels, kwijtschelden, vindt hij. Bij wijze van laatste steunpakket.

'We houden niks over'

Bij Farhat lukt het voorlopig om het hoofd boven water te houden, maar z'n motivatie is compleet verdwenen. "We staan stil, als ondernemers willen we juist vooruit, innoveren. We willen niet werken om vervolgens niks over te houden."

De horecabaas is dankbaar voor de steunpakketten die zijn bedrijf heeft ontvangen, benadrukt hij. "Anders hadden we waarschijnlijk helemaal niet meer bestaan. Maar nu komen we alsnog in de problemen." Als de overheid de schulden niet kwijtscheldt, kan hij niet door, zegt Farhat. "Dan hebben we geen ruimte om het bedrijf opnieuw gezond te laten worden, te laten groeien."

'Bedrijven zullen omvallen'

Het verhaal van Farhat staat niet op zichzelf, weet hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro. In mei publiceerde de bank een rapport van haar hand waarin staat dat, als het kabinet vasthoudt aan de eis dat achterstallige belastingen vanaf oktober binnen 3 jaar terugbetaald moeten worden, er veel bedrijven omvallen.

Op dit moment hebben 200.000 bedrijven in Nederland - 10 procent van het totaal - samen 16 miljard euro coronaschuld bij de Belastingdienst, omdat ze sinds de uitbraak hun aanslagen helemaal of deels hebben laten liggen. Vooral horeca en bedrijven in de zakelijke dienstverlening zullen het erg moeilijk krijgen.

Meerdere schulden

Phlippen verwacht wel dat restaurants en andere horecagelegenheden weer terug zullen groeien naar hun oude niveau. "Terrassen zitten weer vol, de behoefte van de consument is niet veranderd."

Het probleem in deze groep is dat ze vaak meer schulden hebben dan alleen bij de Belastingdienst, weet Phlippen. "Bijvoorbeeld achterstallige huur en schulden bij particulieren. Veel ondernemers hebben ook hun eigen spaargeld ingezet om het hoofd boven water te houden. Het zou bijzonder zuur zijn als ze dan nu in het zicht van de haven alsnog omvallen."

Maatwerk nodig

De hoofdeconoom kan zich voorstellen dat de overheid voor sectoren als de horeca beslist een deel van de steunpakketten door te laten gaan, zodat ze genoeg overhouden, of een deel van de belastingschuld kwijt te schelden.

Het belangrijkste is dat het maatwerk wordt, want de moeilijkheden met terugbetalingen gelden niet voor iedere sector. "We moeten bewijs leveren voor welke sectoren dat zijn en die begeleiden bij de overgang. Hoe langer je dat uitstelt, hoe pijnlijker het wordt."

Terugbetaalregeling

Tot 30 juni hebben ondernemers de tijd om uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan te vragen. 60.000 ondernemers kregen een brief met deze mededeling.

Zo'n 250.000 ondernemers hebben het uitstel inmiddels aangevraagd. Als je te laat bent, kun je geen gebruik maken van de terugbetaalregeling van 3 jaar.