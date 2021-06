Kinderen van 12 tot en met 17 jaar met een hoog medisch risico krijgen binnenkort een uitnodiging voor een coronavaccinatie. In hoeverre hebben ouders inspraak in de beslissing voor het vaccin van hun kinderen? Dat verschilt per leeftijd.

Uit onderzoek onder leden van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat de helft van de ouders met kinderen tussen de 12 en 17 jaar hun kinderen wil laten inenten. Maar dat de ouders dit graag willen, betekent dus niet automatisch dat hun kinderen worden gevaccineerd.

Kinderen onder de 12 jaar

Dat heeft te maken met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de rechten en plichten van een patiënt. Wie de arts moet informeren over een medische behandeling en wie hij om toestemming moet vragen, is afhankelijk van de leeftijd. En dat is dus ook het geval bij de coronavaccinaties.

Zo hebben kinderen onder de 12 jaar toestemming van hun ouders nodig om zich te laten vaccineren. Toestemming van het kind zelf is niet nodig, maar het kind moet wel goed worden geïnformeerd.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar

Bij kinderen tussen de 12 en de 16 jaar is normaal gesproken bij medische behandelingen toestemming nodig van zowel de ouders als het kind zelf. Maar er zijn twee uitzonderingen. Wanneer het gaat om behandelingen waarbij het niet uitvoeren ervan ernstige nadelen kan opleveren voor het kind, of wanneer het kind een weloverwogen wens heeft voor de behandeling, is de toestemming van alleen het kind genoeg. Dit is ook het geval bij de coronavaccinatie.

Stel: een 13-jarige jongen wil zich graag laten vaccineren en weet goed wat het inhoudt, maar één of beide ouders willen niet dat hun zoon wordt gevaccineerd. In dat geval is de mening van de jongen zelf doorslaggevend en heeft hij dus geen toestemming nodig van zijn ouders.

Kinderen van 16 en 17 jaar

Kinderen vanaf 16 jaar en ouder hebben geen toestemming nodig van de ouders en mogen net als volwassenen zelfstandig beslissen of ze zich willen laten vaccineren.

Demissionair minister Hugo de Jonge wacht het advies van de Gezondheidsraad nog af over het vaccineren van kinderen zonder medisch risico. Dat wordt begin juli verwacht.