Je kind van 12 tot en met 17 jaar wel of niet laten vaccineren tegen corona? De helft (53 procent) van de ouders wil dit wel wanneer de Gezondheidsraad het adviseert. Een derde (34 procent) ziet zo'n vaccinatie niet zitten.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1500 ouders met een kind in die leeftijdsgroep. De Gezondheidsraad adviseerde eerder al om kinderen van 12 tot en met 17 jaar met een hoog medisch risico te vaccineren. Een advies over het inenten van gezonde kinderen in die leeftijdsgroep wordt begin juli verwacht. In de VS en een aantal Europese landen gebeurt dit al.

Onbezorgd sociaal leven

Drie van de tien ondervraagde ouders (33 procent) zeggen hun kind zeker te laten vaccineren en 19 procent waarschijnlijk. Nog eens 1 procent heeft zijn kind al laten inenten tegen corona omdat het in een risicogroep valt. Opgeteld staat de helft (53 procent) van de ouders dus positief tegenover vaccinatie van hun pubers.

Deze ouders vinden het besmettingsrisico hoog, omdat de tieners onderling veel sociale contacten hebben, op school en ook daarbuiten. "Ik gun mijn dochter haar sociale leven, maar wel graag goed beschermd", zegt een moeder.

Anderen beschermen

Veel deelnemers willen hun kind ook laten vaccineren om anderen te beschermen: "Dan is er weinig risico dat hij iemand anders besmet. Ik zie het als een morele plicht aan de maatschappij."

Ouders van wat oudere pubers, 16 en 17-jarigen lijken het meest positief tegenover vaccinatie te staan. En hoewel ze zelf voorstander zijn, zeggen ze er wel vaak nadrukkelijk bij dat hun kind daar uiteindelijk zélf over mag beslissen.

Eenderde wil kind niet vaccineren

Een derde van ouders in het onderzoek wil hun kind zeker (27 procent) of waarschijnlijk (7 procent) geen coronavaccin geven. Volgens hen is dit helemaal niet nodig, omdat kinderen niet zo ziek worden van het coronavirus. Waarom zou je ze dan blootstellen aan de risico's van het vaccin, vragen veel van deze ouders zich af.

Bij hen leven veel zorgen over de bijwerkingen op lange termijn. Een ouder schrijft: "Voor kinderen verloopt het veel milder. Ik heb veel liever dat ze een beetje ziek worden dan dat ik ze nu iets geef waarvan je niet weet of het straks invloed heeft op hun groei, hun gezondheid of de mogelijkheid om kinderen te krijgen."

Lees ook Vooral jongeren laten de basisregels los, nu er snel versoepeld wordt

Geen proefkonijn

Sommige ouders zijn uitgesproken tegenstander van het vaccineren van kinderen. Zij zien liever dat kinderen met hun eigen afweersysteem weerstand opbouwen tegen ziektes. Een vader zegt hierover: "Gezonde kinderen met een gezond afweersysteem ga je toch niet inenten met een experimenteel middel? Dat zou verboden moeten worden. Mijn kind is geen proefkonijn!"

Eén op de tien (12 procent) van de ondervraagde ouders is er nog niet uit of ze hun tieners willen laten prikken. Zij twijfelen tussen de voordelen van vaccinatie en de risico's op bijwerkingen.

Geen draagvlak onder de 12 jaar

In het onderzoek werden ook ruim 1000 ouders met kinderen onder de 12 jaar ondervraagd. Onder hen is weinig bereidheid om hun zoon of dochter een coronavaccin te geven. Eén op de vijf (21 procent) met kind op de basisschool (4-11 jaar) zou dit (waarschijnlijk) wel willen. Vier van de tien (39 procent) zien dat niet zitten en een even grote groep (40 procent) weet het nog niet.



Ouders van baby's en kleuters (0-3 jaar) lopen ook nog niet warm voor een vaccinatie. 18 procent staat hier positief tegenover, de rest wil dat niet (59 procent) of weet het nog niet (23 procent). Juist bij deze jongere kinderen vinden veel ouders het onnodig om hun kind een vaccin te geven voor een milde ziekte en zijn ze bang voor bijwerkingen op lange termijn.

Record vaccinatiebereidheid 18-plussers

Terwijl veel ouders twijfels hebben over het vaccineren van hun kinderen, is de vaccinatiebereidheid onder 18-plussers gestegen naar een recordhoogte: 83 procent van alle 25.000 deelnemers aan het onderzoek heeft al een coronavaccinatie gehad of wil die zeker of waarschijnlijk nog nemen.

Dit is het hoogste cijfer dat we het afgelopen jaar gemeten hebben. Een jaar geleden, toen er nog geen vaccins goedgekeurd waren, lag de vaccinatiebereidheid op 59 procent. Begin juni 2021 was die al gestegen tot 81 procent en nu dus naar 83 procent. De komende maanden zal blijken of het draagvlak onder ouders ook zal toenemen of niet.