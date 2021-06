In Nederland hebben meer dan 10.000 mensen last van langdurige klachten na corona. Dat is ongeveer 5 procent van de mensen die het virus heeft gehad. Opvallend: driekwart van deze groep bestaat uit jonge vrouwen.

Opmerkelijk genoeg gaat het om patiënten die niet heel ziek zijn geweest. Ze hebben bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis gelegen. Maar maanden nadat het virus hun lichamen heeft verlaten, kampen ze nog altijd met flinke klachten.

Allerlei klachten

Het gaat om longklachten, vermoeidheid, koorts, spierpijn, maag- en darmklachten, heftige hoofdpijn en kortademigheid. Er zijn ook neurologische aandoeningen, zoals slaapstoornissen, angst, extreme vermoeidheid, depressie en problemen met concentratie en geheugen.

En ze komen dus vooral voor bij vrouwen van rond de 20, die, voordat ze corona kregen, fit waren en een actief leven leidden.

Lege batterij

Internist-infectioloog Luc Gelinck van het Haaglanden Medisch Centrum ziet een patroon. "Het gaat om mensen, vaak vrouwen, die gezond leefden, veel sportten en druk waren met hun studie of werk. Vrouwen die veel ballen in de lucht moesten houden. Juist zij lijken na corona helemaal in te storten."

De infectie doet iets met het lichaam, zegt Gelinck. Hij vergelijkt het met een lege batterij van een telefoon, die niet meer opgeladen kan worden. "Ik denk dat het eerder gebeurt bij mensen die al maximaal gebruikmaken van hun lichaam. Als er dan iets een beetje stuk gaat - door corona in dit geval - gaat echt alles helemaal kapot. We snappen nog niet hoe dat precies in z'n werk gaat."

PASC

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci lanceerde deze week een nieuwe term die de langetermijneffecten van COVID-19 omschrijft: post-acute sequelae, afgekort PASC. De langslepende klachten na corona kunnen mogelijk chronisch zijn. Reden voor het Amerikaanse congres om de komende 4 jaar ruim 1 miljard dollar vrij te maken voor onderzoek naar PASC.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen en wil dat er meer grote internationale studies komen naar de impact van de nasleep van COVID-19.

Zorgen

Ook Gelinck maakt zich zorgen. "De heftige nasleep van COVID heeft een enorme impact. Mensen worden langdurig weggehaald uit het dagelijkse bestaan. Dat is extreem frustrerend. Voor jonge mensen duren maanden erg lang. Opleidingen en werk schieten erbij in. Daarnaast zien we dat mensen met flexibele contracten in de problemen komen."

Voor mensen in de directe omgeving van deze patiënten is het ook ingewikkeld, zegt Gelinck. "Partners lopen erop vast. Eerst heb je een partner die heel energiek in het leven staat en dan houdt het ineens op. Een boterham smeren kan al leiden tot een hartslag van 140. "

'Laat je vaccineren'

De Internist-infectioloog hoopt dat de patiënten in deze groep door tijd, rust en revalidatie weer worden wie ze waren. "Maar we zitten nog te kort in deze pandemie om dat precies te zeggen. We weten het gewoon nog niet."

Gelinck roept dan ook iedereen op om zich deze zomer te laten vaccineren, ook jongeren. "Deze groep patiënten herinnert ons eraan dat de nasleep van corona heel heftig kan zijn. We hebben geen idee wie het gaat treffen." Voor patiënten die langdurige klachten hebben na corona is een stichting opgericht.