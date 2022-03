Moeten we de kinderen wel of niet vaccineren tegen corona? Die vraag leidt bij sommige ouders tot onenigheid, merken echtscheidingsadvocaten. Zeker negen keer leidde het al tot een rechtszaak.

Dat blijkt uit een enquête, gedaan door de Nederlandse Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) in samenwerking met EenVandaag. 316 advocaten deden mee. Bijna een derde (32 procent) van hen ontving vragen van ouders die het niet eens kunnen worden over het vaccineren van de kinderen. Ruim een kwart (27 procent) verleende bijstand in de vorm van mediation.

Toename conflicten

In Nederland moeten beide ouders toestemming geven voor medische behandelingen van kinderen tot 12 jaar. Dat geldt ook voor vaccinaties: "Beide ouders moeten het daar dus over eens worden, anders geldt in principe dat er niet gevaccineerd mag worden", zegt Joost Huijer, docent familierecht aan de Universiteit Utrecht.

Maar lang niet alle ouders worden het daar dus over eens, ziet de vFAS: "Sinds de uitbraak van corona zien advocaten het aantal conflicten verder oplopen. Daar waar de vaccinatieconflicten zich gewoonlijk afspeelden tussen gescheiden stellen, blijkt uit de onderzoeksgegevens dat ook kinderen zelf met hun vader of moeder in conflict komen over het vaccineren en testen", zegt vFAS-bestuurslid Saskia Braun.

Ruzie tussen moeder en kinderen

"Een tijdje geleden vroeg een vrouw mij om advies. Zij wilde dat haar kinderen gevaccineerd zouden worden. Maar haar ex-partner, met wie ze co-ouderschap deelt, wilde dat niet. Volgens hem had vaccinatie niets te maken met gezondheid, zeker niet bij kinderen", zo vertelt een advocaat in het onderzoek.

"De kinderen werden in het kamp van hun vader getrokken, waardoor er bij moeder thuis veel ruzies ontstonden tussen haar en haar kinderen." Met een situatie als deze krijgen meer collega's te maken.

'Rechters volgen gezondheidsraad'

En de ruzies gaan niet alleen over het vaccineren van de kinderen. Braun: "Sinds covid zie je ook discussies die gaan over het wel of niet laten testen van kinderen." Veel van deze ruzies worden opgelost met mediation. Maar in zeker negen gevallen werd de gang naar de rechter gemaakt.

Die kan alsnog besluiten dat vaccinatie of testen nodig is. Of en hoe de rechters hebben geoordeeld is niet bekend.

Verzoek tot verbod afgewezen

Docent familierecht Huijer liet eerder weten te verwachten dat rechters vaccinatie zullen opleggen: "Bij eerdere rechtszaken over vaccinatie tegen mazelen, polio of rode hond zag je dat rechters de Gezondheidsraad volgden. Ik verwacht dat ze dat bij corona weer zullen doen."

Een advocaat in het onderzoek bevestigt dat beeld: "Een vader die tegen vaccinatie is, verzocht de rechter om een verbod voor coronavaccinatie van zijn 12-jarige zoon. Ik stond de moeder bij, die voor vaccinatie is. Het verzoek van de vader tot een verbod is afgewezen", vertelt een advocaat.