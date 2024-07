Corona lijkt zich de laatste tijd weer meer te verspreiden in Nederland. Zo worden er in het riool meer virusdeeltjes aangetroffen. Moeten we ons zorgen maken nu het virus weer opleeft? "De afweer loopt langzaam maar zeker weer terug."

Snotteren, verkoudheid, hoofdpijn: steeds meer mensen lopen de laatste tijd weer corona op. Dat ziet ook het RIVM, want uit recente cijfers blijkt dat er sinds enkele weken sprake is van een stijging van het aantal gevallen. Hoe moeten we daarmee omgaan? We vragen het aan internist-infectioloog Chantal Rovers van het Radboudumc in Nijmegen.

Uit de rioolwatermetingen blijkt dat corona weer meer aanwezig is, merkt u dat ook?

Rovers bevestigt de stijging, ook in het Radboudumc in Nijmegen worden weer meer mensen met de ziekte opgenomen. "We zien sinds de afgelopen paar weken dat meer mensen door corona in het ziekenhuis belanden en worden opgenomen. We zitten nu wel tegen de tien opnames in een week", vertelt de internist-infectioloog.

Tegelijkertijd zijn dat geen aantallen waarmee het hele ziekenhuis vol komt te liggen met patiënten met corona, benadrukt ze. "Maar het is wel echt meer dan we de afgelopen maanden hebben gezien. En je hoort ook bij collega's dat ze soms een paar dagen ziek thuis zijn omdat ze ook corona hebben gekregen."

Bron: EenVandaag Internist-infectioloog Chantal Rovers van het Radboudumc in Nijmegen

Hoe valt deze stijging te verklaren?

Volgens de infectioloog heeft de toename van het aantal besmettingen te maken met een aantal factoren. "Het is al even geleden dat veel mensen corona hebben gehad of een vaccinatie hebben gekregen. Hierdoor is de afweer dus langzaam maar zeker een beetje terug aan het lopen."

En dan is er ook nog een nieuwe subvariant van het coronavirus ontstaan, weet de Rovers. "Dit is een subvariant van omikron die nog beter weet de ontstane immuniteit te omzeilen. En dan kun je dit soort verspreiding weer krijgen."

Is deze nieuwe variant een agressieve variant?

Rovers, die ook hoogleraar uitbraken van infectieziekten is, zegt dat er tot nu toe nog geen aanwijzingen zijn dat het ziektebeeld bij de nieuwe variant anders is dan bij de andere subvarianten van omikron. Het is nu dus nog niet bekend of deze variant gevaarlijker zou zijn voor de gezondheid, concludeert ze.

Moeten we ons nu weer gaan testen op corona?

Strikt genomen hoef je jezelf niet meer te testen als je denkt dat je corona hebt, weet Rovers. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je probeert te voorkomen dat anderen aansteekt. "Of je klachten nou komen door corona of door een ander virus, de adviezen blijven hetzelfde: blijf thuis als je ziek bent of lichtere klachten hebt en draag dan een mondkapje."

De infectioloog benadrukt dat het belangrijk is om in dat geval contact te vermijden met mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals sommige ouderen of mensen die door ziekte een slechtere afweer hebben. "En als je graag wil weten of je corona hebt, dan kun je natuurlijk nog steeds een zelftest doen."

Sommige ziekenhuizen zijn gestopt met het bijhouden van het aantal coronapatiënten, is dat verstandig?

Rovers denkt dat ziekenhuizen hierdoor minder zicht hebben op het effect van het virus en daardoor ook op de belasting van de zorg. Het Radboudumc houdt juist nog wel bij hoeveel patiënten met corona zijn opgenomen, vertelt ze. "Deze informatie is voor ons van belang."

De internist-infectioloog legt uit deze informatie ziekenhuizen helpt om in te schatten met hoeveel opnames er in de komende dagen en weken rekening gehouden moet worden. Coronazorg vergt volgens haar namelijk veel van de inzet van het personeel: "Voor de ziekenhuizen kan ik me dus voorstellen dat dit nog steeds informatief is."