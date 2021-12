Meningsverschillen met mensen in je naaste omgeving over corona zijn heel normaal geworden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 59 procent heeft discussie met vrienden of familie. Bij één op de zeven (15 procent) gaat het zelfs om regelrechte ruzie.

Vooral tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gaat het vaak hard tegen hard. Dat varieert van een pittige discussie tot het verbreken van het contact. Dit komt vooral omdat beide groepen maar weinig begrip kunnen opbrengen voor elkaars standpunten. Twee derde (65 procent) vindt het spanningsveld tussen deze twee groepen de grootste tegenstelling die nu voor verdeeldheid zorgt in de samenleving. Aan het onderzoek deden 31.000 mensen mee.

'Ongevaccineerden zijn alleen maar met zichzelf bezig'

Zeven van de tien gevaccineerden in het onderzoek (70 procent) hebben weinig of geen begrip voor mensen die er bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Zij noemen deze keuze 'egoÏstisch' en 'dom'. "Ongevaccineerden zijn alleen maar met zichzelf bezig", vinden zij. "Ze hebben geen oog voor de zorg en de IC's die vollopen en ook niet voor de gevolgen voor de hele samenleving", motiveert een deelnemer.

Veel gevaccineerden zijn van mening dat het vooral door de ongevaccineerden komt dat we nu weer met z'n allen in een lockdown zitten. "Het is hun keuze, maar ik moet daaronder lijden", zegt iemand anders. Een kwart (28 procent) kan wel begrijpen dat een ander ervoor kiest om geen vaccin te nemen. Voor mensen die om medische redenen geen vaccin kunnen nemen is sowieso begrip.

Irritatie en minder contact

Veel gevaccineerden zeggen dat ze wel het gesprek met de andersdenkenden in hun omgeving zijn aangegaan. Een deelnemer schrijft daarover: "Mijn beste vriend blijkt een vaccinweigeraar te zijn. Daar hebben we veel discussie over, want hij kan dat in mijn ogen niet motiveren." Dichter tot elkaar komen ze in die gesprekken meestal niet.

In de meeste gevallen blijft het contact wel. Vaak wordt het gevoelige onderwerp na een tijdje vermeden. Maar het komt ook regelmatig voor dat er zoveel irritatie ontstaat dat naasten elkaar minder zien of zelfs het contact helemaal verbreken.

Verwijdering van familie

Veel panelleden vertellen over verwijdering van hun naaste familie: "Ik heb bijna geen contact meer met mijn zus. Ze spreekt met veel mensen tegelijk af en gaat daarna naar mijn ouders die een slechte gezondheid hebben. Ik stoor me hier enorm aan."

En een dochter schrijft: "Ik heb gebroken met mijn moeder. Ze blijft maar complotwebsites met me delen. Ik heb haar geprobeerd uit te leggen hoe die sites werken, maar daar heeft ze geen boodschap aan. Nu ben ik er wel klaar mee."

Een van mijn kinderen wordt door de anderen uitgesloten voor de kerstdagen, omdat hij een 'wappie' zou zijn. Ik heb er geen goed gevoel bij.

'Gevaccineerden drammen teveel'

Aan de andere kant voelen de meeste ongevaccineerden zich juist niet begrepen (71 procent) door mensen die wel gevaccineerd zijn. Zij vinden het belangrijk dat iedereen voor zichzelf een vrije keuze kan maken. Ze hebben daarom over het algemeen wel begrip voor de keuze van gevaccineerden (80 procent).

Maar omgekeerd willen ze ook graag begrip en respect terug voor hun eigen bewuste keuze om geen prik te halen. Het gevoel dat gevaccineerden in hun omgeving niet willen luisteren naar hun argumenten overheerst. Een ongevaccineerde zegt daarover: "Ik heb soms hele goede open en eerlijke gesprekken met vrienden die een mening hebben over ongevaccineerden. Ik ervaar vaak drammerigheid en drang om me te overtuigen. Daar ben ik na een poosje niet meer van gediend en dan beëindig ik het gesprek."

Niet welkom op verjaardag oma

Ook veel ongevaccineerde deelnemers vertellen verhalen over discussies met en verwijdering van dierbaren. "Mijn ouders willen per se dat ik ga vaccineren. Ze willen dat ik me telkens verantwoord voor mijn keuze. Ik vind dat behoorlijk respectloos, dus ik zoek ze minder op."

Sommigen hebben het gevoel dat ze buitengesloten worden, in de samenleving en ook in hun eigen familie. Ongevaccineerden schrijven: "Mijn tante werkt in de zorg en heeft nul begrip voor ongevaccineerde mensen. Ze heeft verboden dat ik langskwam op de verjaardag van oma." Een ander: "Sommige voorheen vrienden willen niet meer afspreken omdat ik niet gevaccineerd ben. Ik ervaar dat als buitensluiten."

Het jaar 2021 krijgt wel een voldoende

Ondanks de grote tegenstellingen en het onbegrip krijgt het jaar toch een voldoende van alle deelnemers: een 6,3. Dat is net iets hoger dan in het eerste coronajaar, 2020, dat gemiddeld een 6,2 scoorde.

Veel mensen waarderen het dat zich dit jaar wat vrijer konden bewegen vanwege hun vaccinatie. Een panellid zegt: "Ik acht ons gelukkig dat we gevaccineerd konden worden en het zonder ziekenhuisopnames overleefden toen we alsnog corona kregen. Ik mis wel de gezellige, ongedwongen samenkomsten en uitjes met al mijn dierbaren, maar ik blijf strijdbaar."

Ongevaccineerden beleefden 2021 negatiever

Ook zijn deelnemers blij dat er een tamelijk normale zomervakantie mogelijk was en er veel open was in de zomer. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren: Ik kijk er positief op terug omdat ik weinig verwachtingen had, en we toch best een mooie zomer gehad hebben als jongeren. Echt genoten van uitjes en festivals."

Gevaccineerden geven het jaar gemiddeld een hoger cijfer, een 6,5, dan ongevaccineerden. De laatste groep beleefde 2021 negatiever en geeft een magere voldoende, een 5,6.