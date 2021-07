Bijna de helft (46 procent) van de gevaccineerden komt liever niet in de buurt van ongevaccineerde vrienden, familie en kennissen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 15.000 leden van het Opiniepanel.

Veel gevaccineerde deelnemers geven aan dat ze het belangrijk vinden om te weten of iemand in hun omgeving gevaccineerd is. Tegelijk wil een derde van de mensen die graag willen weten of iemand is geprikt, dat niet aan anderen vragen. Ze durven dat niet of willen het niet doen vanwege iemands privacy.

Angst voor besmetting

Van de deelnemers wil 14 procent zich zeker of waarschijnlijk niet laten inenten. 83 procent heeft al een of twee prikken gehad, of wil die nog. Van die laatste groep willen veel mensen vooral niet in de buurt komen van ongevaccineerden, om te voorkomen dat ze zelf besmet raken met het virus. Dat ze zelf al zijn gevaccineerd doet daar niks aan af: "Mensen die zich niet laten vaccineren, lopen gewoon een groter risico om ziek te worden. En dus om mij te besmetten. En inmiddels is het wel bewezen dat je ook ziek kunt worden na volledige vaccinatie dus mijd ik die mensen", aldus een panellid.

Ook zijn er deelnemers die aangeven dat ze kwetsbare ouderen of ongevaccineerde kinderen hebben die ze op geen enkele manier bloot willen stellen aan corona. "Op een verjaardag zal ik geen ongevaccineerden uitnodigen. Niet omdat ik zelf bang ben, maar mijn kwetsbare moeder zit daar ook."

Bekijk ook Meerderheid gevaccineerden vindt dat mensen zonder vaccinatie geweigerd kunnen worden op openbare plekken

Ruzie over vaccineren

Er zijn ook deelnemers die liever geen contact hebben met mensen die zich niet laten vaccineren, omdat ze onenigheid over de prik willen voorkomen. Want dat komt voor, blijkt ook uit het onderzoek. Ongeveer driekwart van de ongevaccineerde deelnemers geeft aan discussies te hebben gehad met vrienden, familie, collega's of online over hun keuze om zich niet te laten inenten.

Bij sommige mensen gaat het verder. Een op de negen (11 procent) ongevaccineerde deelnemers vertelt ruzie te hebben gemaakt met familie of goede vrienden over hun keuze. Ongevaccineerden geven aan dat ze over het algemeen weinig begrip krijgen van mensen die zich wel laten inenten.

Druk om te vaccineren is hoog

Dat gebrek aan begrip is de belangrijkste reden dat twee derde (68 procent) van de niet-gevaccineerde deelnemers maatschappelijke druk voelt om zich alsnog te laten inenten. Die druk komt van verschillende kanten, blijkt uit de reacties die mensen achterlaten. "Als je vraagtekens zet bij de prik word je gelijk onterecht als wappie weggezet", schrijft iemand. "Vanuit de politiek, maar zeker ook vanuit m'n omgeving. Dat laatste komt harder aan en daardoor ga ik twijfelen terwijl ik het eigenlijk niet wil."

Anderen schrijven dat ze zich storen aan het "gemak" waarmee inenten als vanzelfsprekend wordt beschouwd: "Men gaat er vanuit dat je je laat vaccineren in mijn omgeving. Dat ik erover nadenk omdat ik borstvoeding geef, komt niet bij mensen op."