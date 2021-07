Kwetsbare ouderen die volledig gevaccineerd zijn, maar nog steeds de deur niet uit durven. Zelfs niet voor de kleinste uitjes: artsen zien ze veel. Terwijl het juist belangrijk voor ouderen is om het wél te doen, waarschuwt klinisch geriater Arend Arends.

Ouderen-artsen trekken aan de bel. Ze zien dat er nog altijd veel kwetsbare ouderen zijn die hun gewone dagelijkse activiteiten niet durven op te pakken uit angst voor corona.

Ouderen die thuiswonen

Maar dat geïsoleerde binnen zitten, zorgt er juist voor dat hun gezondheid snel achteruit gaat. Er zijn een half miljoen kwetsbare ouderen in Nederland die thuis wonen. Daarvan durft een aanzienlijk deel geen dingen meer buitenshuis te doen.

Arend Arends, voorzitter van de Vereniging voor Klinische Geriatrie doet een oproep aan alle kwetsbare ouderen: "Pak alsjeblieft de leesclub, concertbezoek of bezoek aan anderen weer op!"

Onveilig gevoel

Arends ziet in zijn praktijk ouderen die nog thuis wonen, maar in het ziekenhuis worden behandeld en daarna niet meer naar huis kunnen. "Ze worden slechter te been en breken bijvoorbeeld een heup. Of er zijn ouderen die beginnende dementie hebben maar harder achteruit gaan en dan in een zorginstelling terechtkomen", vertelt hij.

In zijn eigen praktijk merkte Arends dat mensen de boodschap dat ze weer veilig naar buiten kunnen, nog niet helemaal geloven. Ze voelen zich kwetsbaar, er is nieuws over nieuwe varianten, en ze durven de stap naar buiten nog niet aan. Dat zorgt voor problemen, merkt Arends.

Depressieve gevoelens en slecht eten

Ouderen die te veel thuisblijven, bewegen minder en dus zijn er meer valpartijen. Het zijn allemaal sluipende processen, zegt Arends. Je ziet dat bij een groep mensen eenzaamheidsgevoelens en depressieve gevoelens zijn toegenomen. De voeding wordt slechter en dat maakt mensen weer vatbaarder voor ziekte.

Veel mensen met een beginnende dementie wonen thuis maar hebben wel de problemen door de dementie. Die groep heeft sowieso al de neiging zich te isoleren, daar zie je nu veel meer gedragsproblemen (angsten, onrust agitatie, ruzie) ontstaan, die met geregeld bezoek te voorkomen zijn, zegt Arends.

Risico op corona kleiner dan schade door thuisblijven

Een enquete onder klinisch geriaters laat zien dat in veel praktijken het beeld hetzelfde is: kwetsbare ouderen zijn nog te bang om hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken. De geriaters roepen ouderen op dat toch te gaan doen omdat het risico om ernstig ziek te worden van corona nu kleiner is dan het risico op schade aan je gezondheid door binnen te blijven.

"Ik denk echt dat het nu verantwoord kan om weer wat meer te doen. Meer deelnemen aan kleinschalige groepsactiviteiten, meer met anderen omgaan. Bijvoorbeeld met iemand op een terras gezellig een kopje koffie drinken, dat kan goed."