Het aantal besmettingen met kinkhoest is nog nooit eerder zo hoog geweest. Tegelijkertijd is de vaccinatiegraad onder kinderen gedaald. Een Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen vinden immunologen niet zo'n gek idee, maar hoe zit dat voor jongvolwassenen?

Eerder dit jaar zijn er vier baby's en twee ouderen van in de 70 en 80 jaar overleden aan de gevolgen van kinkhoest. Het RIVM meldt dat het wekelijks aantal meldingen van mensen met kinkhoest nog steeds erg hoog ligt. Afgelopen donderdag deden immunologen daarom de oproep om ouderen meer te beschermen tegen kinkhoest.

Risico stopt niet bij 18 jaar

Debbie van Baarle, immunoloog bij het RIVM en hoogleraar Immunologie van vaccinaties aan de Rijksuniversiteit Groningen legt uit dat het risico op een infectieziekte niet ophoudt op je 18de levensjaar. Van Baarle pleit daarom voor een zogenaamde 'levensloop vaccinatie'.

"Je krijgt dan meerdere vaccins over het hele leven zodat iedereen optimaal is beschermd", legt de immunoloog uit. "Ga in ieder geval beginnen met ouderen, want die zijn er extra gevoelig voor."

Extra steuntje in de rug

Van Baarle legt uit dat gedurende je ouder wordt de afweer tegen infectieziektes, waaronder kinkhoest, afneemt. "Ouderen zijn daardoor kwetsbaar en kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken", benadrukt ze.

Ook immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Radboudumc in Nijmegen ziet dat ouderen de grootste risicogroep zijn na kinderen. "Het vaccin biedt bescherming van beperkte duur", legt Diavatopoulos uit. Volgens hem is het vergelijkbaar met het covid-vaccin, waarbij je herhaalprikken nodig hebt om optimaal beschermd te blijven.

Iedere 10 jaar vaccineren

Landen om ons heen vaccineren om de 10 jaar. Van Baarle moedigt aan om dit ook in Nederland door te voeren. "Dat is een goed plan", vindt ze. "We weten dat na het tiende jaar de effectiviteit van het vaccin afneemt dus een booster is dan een heel goed idee."

Diavatopoulos is hier nog iets terughoudender in. "Ik weet niet of dat op dit moment nodig is. Maar, we kunnen wel een extra booster overwegen zodra de ziektelast toeneemt."

60plus vaccinatie

Een vaccin tegen kinkhoest voor de groep tussen de 20 en 40 jaar is voorlopig nog niet aan de orde, denkt Diavatopoulos. Volgens hem is ernstige ziektelast lager onder jongvolwassenen, wat betekent dat er vrijwel geen ziekenhuisopnames zijn onder deze groep. Het is daarom volgens hem logischer om ouderen vanaf 60 jaar te vaccineren.

"Je hebt er dan vaak nog een goede reactie op en bent dus ook beter beschermd. Het kan nog steeds zinvol zijn om hele oude mensen te vaccineren, maar de effectiviteit neemt zeker af met hogere leeftijd", legt hij uit.

Eigen gezondheid onderschatten

Toch is het ook van belang dat mensen daadwerkelijk komen opdagen om hun prik te halen. En dat gebeurt nu nog vaak te weinig, ziet ook Van Baarle. Uit de meest recente cijfers van het RIVM blijkt dat het gemiddelde van het aantal mensen dat de griepprik haalt, iets boven de 50 procent ligt.

"Een groot deel denkt: ik word toch niet ziek, ik ben heel gezond. Over het gros is dat waar, maar toch is het een onderschatting van de eigen kwetsbaarheid."