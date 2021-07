In coronatijd is de digitale zorg in sneltreinvaart opgeschaald. En als het aan de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland ligt, blijft het daar niet bij en wordt elke zorgaanbieder verplicht om naast fysieke zorg ook e-hulp aan te bieden.

Op dit moment wordt nog niet overal de digitale zorg aangeboden. "De zorg is nu nog best versnipperd", zegt een woordvoerder van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. "Het ene ziekenhuis biedt het wél aan, het andere niet. Maar je wilt dingen die een succes zijn toch overal gebruiken? Ziekenhuizen moeten die positieve prikkel krijgen."

Verankeren in de wet

Zorgverzekeraars Nederland pleit ervoor dat digitale zorg wordt verankerd in de wet. "Het is in het belang van de patiënt, zo wordt het hem of haar namelijk minder lastig gemaakt."

In het begin van dit jaar was nog steeds 30 procent van alle ziekenhuiszorg digitaal. En dat digitale zorg alleen voor de jongere generatie is, spreekt de 96-jarige mevrouw Stam - De Jager luidkeels tegen. Zij is nog absoluut kwiek genoeg om de digitale apparaten te bedienen en regelmatig te videobellen.

Digitaal kan ook voor ouderen

"Ik kan niet eens liegen over m'n gewicht," zegt ze grappend. "Want zelfs mijn weegschaal staat direct in verbinding met de dokter."

Mevrouw Stam - De Jager beschikt naast haar moderne weegschaal ook over een digitaal gps-horloge met alarmknop en een automatisch medicijn-uitgifte-kastje dat de thuiszorg meteen waarschuwt als ze haar medicijnen niet inneemt. Voor haar is de digitale zorg een uitkomst.

Bron: EenVandaag Mevrouw Stam - De Jager krijgt veel digitale zorg

Kosten

Wel rijst de vraag of verplichte digitale zorg niet te veel extra kosten met zich meebrengt voor de patiënt. Maar patiënten hoeven zich volgens Zorgverzekeraars Nederland geen zorgen te maken: "Het wordt juist eerder goedkoper. Zo scheelt het bijvoorbeeld al reiskosten naar een consult toe."

Zorgverzekeraars Nederland ziet dat in de zorg eerder de mensen op zullen zijn dan het geld. "En ook zie je dat de beroepsbevolking vergrijst. Je zal dus iets moeten doen om de zorg toekomstbestendig te maken." En dat kan volgens de verzekeraars op deze manier heel mooi.