De Patiëntenfederatie Nederland wil gegevens over medicijngebruik automatisch uitwisselen tussen zorgverleners. Nu worden er te veel fouten gemaakt, soms met ziekenhuisopnames tot gevolg. Dat klopt, maar de vraag is of dat met de gegevens te maken heeft.

Nu is het zo dat gegevens over medicijngebruik van patiënten alleen gedeeld worden als de patiënt daar expliciet toestemming voor geeft. De Patiëntenfederatie wil dat dit omgedraaid wordt.

600 opnames per week

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zei daarover in het NOS Radio 1 Journaal: "Er zijn ongeveer 600 vermijdbare ziekenhuisopnames per week, doordat dit niet goed geregeld is."

Klinisch farmacoloog Patricia van den Bemt van het Universitair Medisch Centrum Groningen doet onderzoek naar ziekenhuisopnames door medicatiegebruik en kent dat getal ook: "Er worden 1.200 mensen per week opgenomen door medicatie. 600 daarvan zijn door medicatiefouten en die opnames noemen wij 'mogelijk vermijdbaar'."

Wat betekent vermijdbaar?

Van den Bemt voegt daarna toe dat sommige opnames door medicatiegebruik níet te voorkomen zijn. "Een voorbeeld daarvan is kankertherapie, die kan bijzonder giftig zijn. Soms belanden mensen door de bijwerkingen in het ziekenhuis, terwijl de behandeling wel volgens protocol verloopt."

"We spreken over vermijdbare opnames door medicatie als er fouten zijn gemaakt, die achteraf dus voorkomen hadden kunnen worden", legt ze uit.

Andere oorzaken

Zou het automatisch uitwisselen van informatie helpen om al deze fouten te voorkomen? Van den Bemt is er niet zeker van. "Overdrachtsfouten komen voor, maar het is niet de meest voorkomende oorzaak van medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames."

"De meest voorkomende fouten zijn het te veel en te lang gebruik van medicatie, het combineren van geneesmiddelen dat niet goed gaat en het onvoldoende voorschrijven van medicatie die de bijwerkingen kunnen voorkomen. Denk aan een maagzuurremmer bij bepaalde pijnmedicatie", weet de klinisch farmacoloog.

Maar wel belangrijk

Dat betekent overigens niet, benadrukt ze, dat een goede overdracht en uitwisseling van informatie niet belangrijk zijn. "Het kost nu heel veel tijd van heel veel mensen om te achterhalen welke medicatie patiënten allemaal gebruiken."

"Als dat efficiënter verloopt, kan er veel aandachtiger worden gekeken naar het beoordelen van de medicatie en het monitoren van het gebruik", zegt Van den Bemt tot slot. "Daar hebben we veel meer aan."