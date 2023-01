De medicijnprijzen in Nederland behoren tot de laagste van Europa. Alleen Zweden en Denemarken hanteren lagere prijzen voor medicijnen. Dit heeft alles te maken met de Wet geneesmiddelenprijzen.

Het medicijntekort in Nederland was nog nooit zo groot als in 2022. Volgens de Volkskrant is een van de oorzaken dat onze prijzen zo laag zijn. En dat blijkt te kloppen. Vooral medicijnen zonder patent, die alleen met recept te verkrijgen zijn, zijn goedkoper dan in andere landen. Denk aan maagzuurremmers, cholesterolverlagers en de anticonceptiepil. Die laatste kost in Duitsland rond de 29 cent per pil, in Nederland ligt de prijs rond de 8 cent.

Wet geneesmiddelenprijzen

Hoewel de zorgpremie de afgelopen jaren alleen maar is gestegen, geldt die stijging dus niet voor de medicijnprijzen. Dat komt mede door de Wet geneesmiddelenprijzen. Deze is ingevoerd in 1996 toen de prijzen in Nederland nog zo'n 20 procent hoger lagen vergeleken met de andere Europese landen, vertelt voorzitter Jean Hermans van Bogin, de brancheorganisatie voor generieke geneesmiddelenfabrikanten. "Sindsdien heeft de minister van Volksgezondheid de prijs actief omlaag gebracht."

De Wet geneesmiddelenprijzen stelt de maximumprijs vast voor geneesmiddelen. Een fabrikant of leverancier mag niet meer voor zijn medicijn vragen dan de prijs die is vastgelegd in de wet. Om die prijs te bepalen kijkt de minister naar wat de prijzen van soortgelijke medicijnen in vier andere landen zijn: België, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Twee keer per jaar bepaalt de minister of het nodig is om deze prijzen te herijken.

Rol van de zorgverzekeraar

Naast de maximumprijs die wettelijk is vastgelegd, hebben zorgverzekeraars ook een rol in het bepalen van de medicijnprijzen. Het zijn voornamelijk de vier grootste zorgverzekeraars die de prijzen op de markt bepalen. Zij sluiten contracten af met aanbieders voor een bepaald aantal jaar voor een bepaalde prijs. Die mag sowieso niet hoger zijn dan in de Wet geneesmiddelenprijzen is vastgelegd en willen de zorgverzekeraars zo laag mogelijk houden.

Wie de laagste prijs aanbiedt, heeft de grootste kans een contract af te sluiten met een zorgverzekeraar en voor een aantal jaar te leveren. Aanbieders concurreren met elkaar, waardoor de prijs nog lager wordt.

Keerzijde

Het klinkt misschien heel fijn; een lage medicijnprijs. Maar dat Nederland actief de medicijnprijzen zo laag houdt, heeft ook een keerzijde. Het maakt het namelijk niet aantrekkelijk voor aanbieders om hier hun medicijnen te verkopen als dat in buurland Duitsland voor een veel betere prijs kan.

Het zorgt ervoor dat aanbieders uit Nederland vertrekken. Volgens voorzitter Ruud Coolen van Brakel van Instituut Verantwoord Medicijngebruik, is dat de laatste jaren regelmatig gebeurd. Het is een van de oorzaken van het medicijntekort waar apothekers mee te kampen hebben.