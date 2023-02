Patiënten van wie de dosering van medicatie wordt afgestemd op hun DNA, hebben 30 procent minder last van bijwerkingen. Dat schrijven wetenschappers in het bekende medische tijdschrift The Lancet. "Dit is de toekomst."

De studie werd geleid door de Nederlandse hoogleraar Klinische Farmacie, Henk-Jan Guchelaar van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Minder bijwerkingen

Guchelaar is trots op de uitkomst: "Dit is de eerste studie wereldwijd die laat zien dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het DNA-profiel van een patiënt in de praktijk werkt", vertelt hij. "Ik zie dit als een doorbraak. Hier zaten artsen en apothekers echt op te wachten."

Het is een bekend gegeven dat patiënten allemaal anders reageren op eenzelfde medicijn, vervolgt Guchelaar. "Dat kan aan hun gewicht liggen, aan man-vrouw-verschillen en dus ook aan het DNA. Onze studie maakt duidelijk dat patiënten minder bijwerkingen ervaren als medicatie wordt afgestemd hun DNA."

'Dit moet routinezorg worden'

De onderzoekers hebben vooral gekeken naar ernstige klachten als gevolg van medicijngebruik. "We hebben het dan bijvoorbeeld over zware diarree, hoofdpijn, zenuwpijn en smaakverlies", zegt Henk-Jan Guchelaar. Een breed scala aan medicijnen is onderzocht. Zo gaat het om medicatie bij oncologie, cardiologie en psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook middelen die worden voorgeschreven via de huisarts.

Guchelaar doet al ruim 20 jaar onderzoek naar de zogeheten farmacogenetica. Maar dat afstemming van medicatie op basis van DNA bijwerkingen met 30 procent kan verminderen, was toch een verrassing. "Dat het wat zou doen, wisten we, maar 30 procent vinden we wel veel. Wij vinden dus ook dat dit routinezorg moet worden."

'DNA-pas'

"We willen er naartoe dat het DNA van elke patiënt die bij de apotheek komt in kaart wordt gebracht", zegt Guchelaar. "Alleen op die manier maken we de behandeling effectiever en veiliger voor elke patiënt."

En het kan ook nog eens geld opleveren: "Uit eerder onderzoek weten we dat op deze manier voorschrijven steeds wel een kleine besparing oplevert. Het moet ook wel verschil maken, mensen zullen minder naar het ziekenhuis gaan vanwege heftige bijwerkingen."