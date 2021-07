Om de vaccinatiegraad te verhogen, zetten regionale GGD'en vaccinatiebussen in. In Breda, Katwijk en Volendam is dat een succes, terwijl in de regio's Haaglanden en Rotterdam de inzet van de bus (tijdelijk) is stopgezet.

De campagne rond de mobiele bussen om zo vaccinatietwijfelaars over de streep te trekken, heeft niet overal het gehoopte effect, blijkt uit een rondgang van Trouw. Toch zijn verschillende gemeenten heel tevreden met de komst van de bussen.

240 mensen gevaccineerd

De gemeente Katwijk vroeg om een vaccinatiebus, nadat bleek dat de vaccinatiegraad achterbleef bij het landelijk gemiddelde. Daar wordt de prikbus sinds afgelopen dinsdag ingezet. Het is een groot succes, zegt woordvoerder Monique Ligtvoet. "Op een dag hebben we ongeveer 240 mensen gevaccineerd. Daar zijn we heel tevreden over."

De gemeente overweegt nu om de bus in de toekomst meer dan één dag per week in te zetten. De bus blijft in elk geval tot eind augustus iedere dinsdag op de toeristenmarkt staan.

'Prima bereik'

Ook in West-Brabant zijn ze tevreden met de vaccinatiebus. Ze staat nu 3 dagen in Breda en gaat daarna door naar een andere gemeenten.

"We zijn tevreden over het bereik. Zo werden er op de eerste dag 170 mensen gevaccineerd en op de tweede dag ook meer dan 100. Een prima bereik", zegt woordvoerder Linda Vlamings.

Den Haag en Rotterdam gestopt

In de regio Haaglanden heeft de GGD de prikbus na een pilotweek juist weggehaald. "Ze stond een paar dagen in de Schilderswijk in Den Haag, maar met name door praktische problemen zijn we ermee gestopt", zegt woordvoerder Marcel Baas.

"Zo is er in de bus maar één priklijn, waardoor het prikken niet heel snel gaat en moeten de mensen na de vaccinatie 15 minuten buiten blijven zitten. We zetten nu vol in op de bestaande vaccinatielocaties. Mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kan de bus alsnog worden ingezet." Ook in de regio Rotterdam is de bus, in elk geval tot na de zomer, uit het straatbeeld verdwenen.

Verschillende mogelijkheden

De vaccinatiebus is een middel náást de grootscheepse vaccinatieoperatie op de vaste locaties, benadrukt Jacqueline Toonen van de landelijke GGD Ghor.

"We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en vaccineren. De bus is één van de middelen die we hiervoor inzetten. Daarnaast hebben we onder andere mobiele prikteams, die langsgaan bij daklozen en blijf-van-mijn-lijfhuizen en inloopavonden voor arbeidsmigranten."