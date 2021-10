Coronapatiënten, zorg die ingehaald moet worden én een geboortegolf. Het is druk in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. En dat geldt voor meer ziekenhuizen in regio's met een lage vaccinatiegraad.

Ic-hoofd Arthur van Zanten van ziekenhuis Gelderse Vallei ziet de drukte in zijn ziekenhuis en ook direct een verband: "Daar waar de vaccinatiegraad laag is, is het aantal infecties hoog." Met name in de Biblebelt is het aantal besmettingen een stuk hoger dan op andere plekken, omdat veel inwoners principieel tegen vaccinaties zijn.

'Niet gevaccineerden kunnen altijd op onze zorg rekenen'

Niet-gevaccineerde coronapatiënten en andere zieken komen op dezelfde ic terecht en moeten hetzelfde aantal bedden delen. Ook is de ligduur van een coronapatiënt een stuk langer, waardoor er minder plek is. Toch benadrukt Van Zanten dat er nooit onderscheid in patiënten gemaakt wordt. "We hebben een eed afgelegd waarin we zweren dat we alle patiënten gelijk behandelen."

Volgens de arts is het ook vanzelfsprekend dat rokers of mensen met overgewicht zorg kunnen krijgen. "Dan zullen we ook nooit zeggen dat ze maar niet hadden moeten roken. Dus ook niet-gevaccineerden kunnen altijd op onze zorg rekenen."

Overplaatsen van patiënten

Volgens Van Zanten bestaat de kans dat als je je niet laat vaccineren en met covid naar het ziekenhuis moet, je wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. "De enige manier hoe we de extra druk de komende tijd aankunnen, is door goed onderling samen te werken en patiënten te spreiden."

Systemen zoals het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding - die in de eerste golven noodzakelijk waren - moeten volgens Van Zanten opnieuw ingezet worden. De arts is blij dat er een groot verschil is met vorig jaar: de vrij hoge vaccinatiegraad van 80 procent. Want dat heeft heel veel druk weggenomen. "Als we nu goed spreiden, hoeven we de reguliere zorg nauwelijks af te schalen zoals vorig jaar zonder vaccinaties wél nodig was."

Twee golven

Wel waarschuwt Van Zanten voor de komende herfst. "Hoewel influenza nu nog meevalt, zien we dat het eraan komt. We houden alvast rekening met twee golven: zowel een corona- als een griepgolf."

"We kunnen de komende tijd maar beperkt opschalen met personeel dat we hebben. Dus we zullen het echt moeten hebben van solidariteit en samenwerking met andere ziekenhuizen, omdat in sommige regio's de ziekenhuizen extra overbelast zullen raken."

'Ik weet hoe effectief het vaccin is'

In de tussentijd is het van belang dat mensen zich goed laten voorlichten, concludeert Van Zanten. "Dan zullen ze zien hoe goed vaccinaties ons helpen. Als je een kaart met de vaccinatiegraad naast een kaart met de besmettingsgraad legt, dan zie je verdacht veel overeenkomsten."

"Uit ervaring weet ik dus hoe ontzettend effectief het vaccin is om uit deze pandemie te komen." Hij hoopt dat iedereen dat snel gaat inzien. "Maar uiteindelijk blijft het wel een eigen keuze."