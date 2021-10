Het is nogal een klus dit jaar: een intocht voor Sinterklaas organiseren. De oude draaiboeken kunnen de prullenbak in want als op 13 november de goedheiligman aankomt, zijn er nog altijd coronamaatregelen.

Een feest komt er in de meeste dorpen en steden wel, maar hoe het eruit ziet, verschilt per gemeente. Het wordt vanwege de coronamaatregelen in elk geval niet als vanouds. Zo kiest Dordrecht voor een besloten feest en wil Almelo met polsbandjes werken.

Seinen op groen

Voorzitter Chris Hoogerwaard van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht kijkt in elk geval uit naar het alternatieve evenement dat zijn stichting organiseert. Het wordt tenminste zo leuk als de gebruikelijke intocht, daar is hij zeker van. Hoogerwaard kan niet wachten: vorig jaar lukte het vanwege vergunningen niet om een coronaproof sinterklaasintocht te organiseren. "Gelukkig staan de seinen nu op groen."

In de tuin bij de Grote Kerk in het stadscentrum organiseert de stichting een besloten feest met spelletjes, live muziek en grote schermen waarop de intocht te volgen is. Binnen de hekken passen zo'n 4.000 bezoekers. Dat vindt Hoogerwaard wel spannend. "We hebben nog geen ervaring met het organiseren van besloten evenementen. Daar komt in coronatijd veel bij kijken, werken met coronatoegangsbewijzen bijvoorbeeld."

Bron: EenVandaag Voorzitter Chris Hoogerwaard van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht voor het park waar het evenement zal plaatsvinden

Coronatoegangsbewijs

Hij begrijpt dat de toegangsbewijzen een heet hangijzer zijn voor sommige ouders. "Maar ook wij hebben ons te houden aan de landelijke kaders, we kunnen er gewoon niet omheen." Om problemen aan de deur te voorkomen werkt de stichting onder andere met een reserveringssysteem waarin bezoekers moeten aangeven of ze over een QR-code beschikken.

En wie echt geen zin in heeft om een QR-code te laten zien, hoeft het evenement ook niet te missen, voegt Hoogerwaard toe. "We werken samen met het lokale televisiestation van Dordrecht, zodat iedereen het hele programma kan bekijken."

Wel of geen evenement?

Directeur Syan Schaap van het Event Safety Institute, dat gemeenten helpt bij de aanvraag van vergunningen, begrijpt de worstelingen van gemeenten rondom de sinterklaasintocht.

"Is een intocht een festival waar mensen voor langere tijd dicht op elkaar staan, of kun je het zien als een soort markt, waar mensen maar kort stilstaan? Voor het eerste is een QR-code nodig, voor het tweede niet", legt hij uit.

Meer weerstand

Wat hij vindt van de manier waar op Dordrecht het aanpakt? "Als in zo'n stad een plek is waar mensen langdurig bij elkaar blijven, dan is het eigenlijk hun enige mogelijkheid om er een evenement van te maken, met een coronatoegansbewijs", zegt hij.

"Maar je moet er ook rekening mee houden dat mensen van een intocht gewend zijn dat ze er op de bonnefooi heen kunnen en er geen drempels zijn. Het is een hele andere omstandigheid, je kunt dan wel meer weerstand verwachten."

Polsbandjes

In Almelo proberen ze die weerstand enigszins te ondervangen door de intocht in elk geval aan de kade plaats te laten vinden, zoals altijd. Maar wel met flinke aanpassingen, vertelt voorzitter Martin Kroeskop van de werkgroep sinterklaasintocht Almelo Events. "Normaal gesproken staan hier 8.000 tot 10.000 mensen, het is dan één groot feest. Het wordt ingetogener dit jaar, met minder mensen."

Het gedeelte van de kade waar mensen mogen staan, wordt omheind met schermen. Wie naar binnen wil, moet over een coronapas beschikken. Om het bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken wil de werkgroep polsbandjes inzetten. Mensen hoeven dan maar één keer hun QR-code te laten zien en kunnen vervolgens met hun bandje in- en uitlopen. De horeca in Almelo doet dit al.

Bron: EenVandaag Martin Kroeskop van de werkgroep sinterklaasintocht Almelo Events organiseert de intocht weer op de kade

Laatste keer in 2019

Of hij ernaar uitkijkt? Kroeskop is allang blij dat er weer iets georganiseerd kan worden voor de kinderen van Almelo. "De laatste keer dat we een intocht organiseerden was in 2019, we staan te trappelen en zijn volop bezig met bedenken wat mogelijk is binnen de grenzen van het toelaatbare."

De voorzitter wil vooral proberen het positieve eruit te halen. "We doen dit voor de mensen, de stad, organiseren zit in ons bloed en ook deze keer kunnen we heus een mooi, aangepast evenement neerzetten."