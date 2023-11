Het aantal mensen dat de roetveegpieten bij de landelijke intocht acceptabel vindt, stijgt niet verder door. Net als vorig jaar vindt iets meer dan de helft (54 procent) dat roetveegpieten mogen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 leden van het Opiniepanel. Vorig jaar was de eerste keer dat de grootste groep het acceptabel vond om uitsluitend roetveegpieten in te zetten. Dat aantal stijgt een jaar later niet verder.

Landelijke intocht

Bij intochten in het land kan de organisatie zelf bepalen hoe de pieten eruitzien. Net als voorgaande jaren is daar ook nu weer discussie over. Zo zijn in onder andere Enter en Staphorst in Overijssel de intocht van Sinterklaas afgeblazen uit angst voor ongeregeldheden tussen voor- en tegenstanders van 'Zwarte Piet'.

In het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke intocht zijn sinds 2019 alleen nog roetveegpieten te zien. In dat jaar vond twee derde dat nog onacceptabel, een minderheid van drie op de tien was er toen mee akkoord. Sindsdien is die laatste groep gestegen, tot 54 procent nu.

Zoveel mensen vinden roetveegpieten bij de landelijke intocht acceptabel.

Roetveegpiet, waarom niet?

"Ik ben helemaal klaar met deze discussie. Geef de mensen die 'Zwarte Piet' vervelend vinden maar hun zin, zodat we door kunnen", schrijft een van de panelleden in het onderzoek.

Een ander schrijft: "Als we een roetveegpiet kunnen maken en daardoor een hoop leed bij bepaalde groepen kunnen wegnemen, waarom dan niet? De vreugde voor de kinderen gaat alleen maar omhoog omdat het inclusief is voor iedereen."

Liever 'Zwarte Piet'

EenVandaag peilt al sinds 2013 hoe pieten er volgens panelleden uit moeten zien. En als mensen mogen kiezen, ziet de grootste groep (53 procent) net als vorig jaar, nog steeds het liefst dat pieten 'traditioneel' zwart zijn. Zij hechten waarde aan het behoud van de traditie en vinden 'Zwarte Piet' niet racistisch.

"Er zijn al zoveel tradities overboord gegooid, mogen we dan alstublieft deze behouden? Er zijn excuses gemaakt voor het slavernijverleden, dat is ruim voldoende", schrijft een van de panelleden. Dat laatste wordt vaker als bewijs gezien dat Nederland niet racistisch is.

Zo is de opinie over het uiterlijk van de piet door de tijd veranderd.

'Met de tijd meegaan'

De afgelopen jaren is de mening over het uiterlijk van de pieten flink veranderd. 10 jaar geleden wilde nog bijna niemand dat het uiterlijk van piet werd aangepast. Inmiddels is dat gestegen naar 32 procent.

"Je moet met de tijd meegaan, er is veel gedoe over", licht iemand het antwoord toe. "Onze jongste kleinkinderen hebben niet eens in de gaten dat de pieten anders zijn dan 'vroeger'." En een ander zegt nog: "Alleen dat iets niet racistisch of discriminerend bedoeld is, betekent niet dat iets niet racistisch of discriminerend is."